Melody鬆口離婚主因：戀愛腦太衝動 恢單4月「還在付出代價」
女星Melody（殷悅）7月宣布和前夫吳育奇離婚消息，指「雙方性格與思想理念差距太大」，17年婚姻畫下句點，令人震驚。恢復單身4個月的Melody在與王貞妮的Podcast節目《姐妹悄悄話》透露失婚原因，鬆口坦言當年閃婚因自己有戀愛腦，當時真的太衝動。Melody直呼沒想到踏入婚姻後付出的代價超乎想像，「我就只能怪我自己，我還在付出代價啊！」
記者黃盈容/綜合報導
Melody聊到閃婚，是因當初認為前夫對自己非常好，就戀愛腦，衝動嫁給對方。她為愛放棄一切，家人、好友怎麼勸都聽不進去，不禁自嘲因傻、任性。Melody自認可以駕馭所有事情，還為對方放掉工作社交，在家相夫教子。
然而相處過程Melody一直隱忍，也說服自己「沒關係，他會改」，就算看到警訊也不想解決，最終就是常被對方牽著鼻子走，不過她後來認知到這些都是不對的。她直言，「20年前很勇敢，20年後也很勇敢」訴說自己成長的心境，當年為愛赴湯蹈火的自己這回迎接新可能。
Melody也對女性同胞喊話，「奉勸大家要結婚的話，晚婚It‘s OK！找到對的人再嫁」，並強調「不要硬把一個人塞在你認為你要的框架」。
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