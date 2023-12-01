台灣之星併入台灣大懶人包！用台灣大1服務恐吃虧　吃到飽期限曝

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台灣之星用戶對於轉換到台灣大哥大後，最先關注的應該就是權益能否完全被承接，台灣大公告表明「依法會承接與保障原台灣之星先前簽訂的專案合約，以及合約內的所有優惠與權益。」意味著如果當初簽訂4G終身合約者，4G頻譜執照2033年底才會到期，意味應該還有10年的合約期間。
📍SIＭ卡需要更換嗎？
手機內的SIM卡在合併後不需要另外更換，因台灣之星與台灣大哥大的電信設備相同，透過網路架構及技術調整即可。但如果想要使用One Number服務也就是一號多機的eSIM，則需要更換SIM，但也不用擔心，官網提到「無須重簽合約」。
📍哪些情形有可能需要「換約」？
VoWiFi是利用WiFi撥接電話的服務，歸在VoLTE加值服務下的一項功能，也就是說，必須先開啟VoLTE服務才能支援VoWiFi。日前有網友提到要用VoWiFi需要換約，的確是，《NOWnews》與台灣大確認，官方回應：「目前雙方仍在進行系統整併，原台灣之星用戶若需使用VoLTE等加值服務，需換約至台灣大並更換SIM卡。未來系統整併完成，原台灣之星用戶將可免換約僅換SIM卡享有該服務。」意味著，現階段如果需要VoLTE就要換SIM卡同時更換合約，對於低資費終生用戶來說，或有比較大的差異，如果沒有很及，等待整併完成後再開通可能會是比較好的做法。