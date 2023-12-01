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台灣之星併入台灣大懶人包！用台灣大1服務恐吃虧　吃到飽期限曝

▲台灣之星合併到台灣大哥大之後，與官方確認過，現階段原台灣之星如果想使用voWIFI則需要換SIＭ卡和合約，對於低資費的終身用戶來說不會是好選擇。（圖／台灣之星提供）
▲台灣之星合併到台灣大哥大之後，與官方確認過，現階段原台灣之星如果想使用voWIFI則需要換SIＭ卡和合約，對於低資費的終身用戶來說不會是好選擇。（圖／台灣之星提供）

記者周淑萍/綜合報導

台灣大哥大和台灣之星今（1）日為合併後首日，台台併因電信設備相同，僅須網路架構及技術調整，不需要另外更換成台灣大的SIM卡，但如果要使用台灣大的「VoWiFi」可就要小心了，有網友指出現階段開通台灣大VoWiFi需要更換SIM卡同時也要改為台灣大的資費。《NOWnews》實際和台灣大官方求證，證實確實需要，官方回應：「目前仍在進行系統整併，原台灣之星用戶若需使用VoLTE等加值服務，需換約至台灣大並更換SIM卡。未來系統整併完成，原台灣之星用戶將可免換約僅換SIM卡享有該服務。」建議如果沒有急需，等到整併完成再開通，對於低資費的終身約用戶來說比較有利。

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📍台灣之星4G終身吃到飽可使用到何時？

台灣之星用戶對於轉換到台灣大哥大後，最先關注的應該就是權益能否完全被承接，台灣大公告表明「依法會承接與保障原台灣之星先前簽訂的專案合約，以及合約內的所有優惠與權益。」意味著如果當初簽訂4G終身合約者，4G頻譜執照2033年底才會到期，意味應該還有10年的合約期間。

📍SIＭ卡需要更換嗎？

手機內的SIM卡在合併後不需要另外更換，因台灣之星與台灣大哥大的電信設備相同，透過網路架構及技術調整即可。但如果想要使用One Number服務也就是一號多機的eSIM，則需要更換SIM，但也不用擔心，官網提到「無須重簽合約」。

▲出國購買網路有許多選擇，就有網友好奇是否該直接購買國際漫遊？對此，多數網友都推薦eSIM卡（虛擬SIM卡），不僅簡單、方便，且又便宜穩定，受到許多人青睞。（示意圖／取自Pixabay）
▲台灣之星與台灣大哥大的電信設備相同，透過網路架構及技術調整即可，不需更換SIM卡，除非想要開通One Number、voLTE服務等才需要特別更換。（示意圖／取自Pixabay）
📍哪些情形有可能需要「換約」？

VoWiFi是利用WiFi撥接電話的服務，歸在VoLTE加值服務下的一項功能，也就是說，必須先開啟VoLTE服務才能支援VoWiFi。日前有網友提到要用VoWiFi需要換約，的確是，《NOWnews》與台灣大確認，官方回應：「目前雙方仍在進行系統整併，原台灣之星用戶若需使用VoLTE等加值服務，需換約至台灣大並更換SIM卡。未來系統整併完成，原台灣之星用戶將可免換約僅換SIM卡享有該服務。」意味著，現階段如果需要VoLTE就要換SIM卡同時更換合約，對於低資費終生用戶來說，或有比較大的差異，如果沒有很及，等待整併完成後再開通可能會是比較好的做法。

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