《南華早報》記者赴北京採訪失聯！港媒：家人轉告稱「目前安全」
日本《共同社》引述知情人士透露，香港英文報紙《南華早報》資深記者陳敏莉（Minnie Chan），10月底到北京採訪後便呈現失聯狀態，引發外界擔憂遭到中國當局調查監禁。對此，《南華早報》最初僅稱陳敏莉正在休假，之後回覆香港《明報》詢問時，則補充說明稱陳敏莉的家人轉告，陳敏莉「目前安全」。
記者倪浩軒/綜合報導
陳敏莉於2005年起開始服務於《南華早報》，主要報導中國國防和外交事務。她的最後一篇報導是關於中國對以色列與哈馬斯戰爭的反應，於11月1日刊出。陳敏莉與另一位同事於10月底到北京進行香山論壇的採訪，11月上旬陳敏莉曾與同事聯絡，之後便失聯，個人WhatsApp的最後上線時間顯示為11月2日。
根據《明報》報導，《南華早報》表示陳敏莉的家人轉告，陳敏莉目前身在北京，需要時間處理私事，家人稱陳敏莉「目前安全」，並希望外界尊重她的隱私。《南華早報》強調，非常重視記者在執行專業職務時的安全，會繼續與陳的家人保持聯絡，提供一切需要的協助。
香港記者協會也發表聲明，稱十分關注陳敏莉的安危，正在了解事件始末，並呼籲陳敏莉的家屬親友，若需要協助可與記協聯絡。