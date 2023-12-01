李多慧被虧「爽到笑出來」 鄉民：韓國被排擠來台廣告接到手軟
韓國啦啦隊女神李多慧自今年3月加盟樂天女孩後，在台灣掀起一股李多慧風潮，親民又活潑的個性，讓她男女通殺，人氣突破天際！廣告、代言、活動接不停，估計已至少拍了9支廣告，約莫每2周就有活動。日前PTT上就有網友好奇以「李多慧現在是不是爽到笑出來？」為題發問，認為李多慧「原本在韓國啦啦隊被排擠，結果現在來台灣當主C拍廣告」，成功登上台灣啦啦隊一姐地位。
記者黃盈容/綜合報導
李多慧前日（29）日出席在台北中山站的活動，現場粉絲擠爆百貨廣場，可見她的受歡迎程度！有網友在PTT上表示，「剛剛走在路上又看到李多慧的廣告，廣告量超多，原本在韓國啦啦隊被排擠，結果現在來台灣當主C拍廣告，在啦啦隊裡地位大概也是一姐」，網友不禁好奇「多慧現在是不是爽到笑出來？」
其他網友也回應，「流量之鬼，還是能變現那種」、「路上一堆代言，比明星還多！」、「她現在是演藝圈一姐，何止啦啦隊而已！」、「敬業程度沒有藝人比得上耶」、「人家敬業啊！她在韓國就像普通小模，來台灣直接變A咖」、「賺到流湯了，台灣怎麽了」、「不是很漂亮、但個性很可愛」。
而說到李多慧被排擠一事，原來在2022年底被爆，她2019年以KIA起亞虎啦啦隊員出道，卻疑似因爆紅，遭成員在網路攻擊，不爽點名李多慧搶走場上球員風采，甚至還酸李多慧「自以為是藝人」。最終在壓力和輿論下，李多慧發道歉聲明，宣布離職，讓粉絲心疼不已。好在來台後，儘管人氣高居不下，同隊成員依舊喜歡她，林襄也說希望明年能和李多慧在一起應援。
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