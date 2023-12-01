台灣醫療科技展搶秀AI技能　術前診斷、失智檢測全都包

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北醫附醫今（2023）年展示今年則展示「應用擴增實境（AR）於神經復健系統」，有助於提高患者復健學習動作的效果，萬芳醫院則以「失智症AI數位認知治療系統」為主要亮點，部立雙和醫院則主打「全方位腎力精準數位醫療系統」，而北醫附醫展區也展示多項AI如何結合臨床醫療的技術。
新光醫院則主打與群創光電合作開發胸腔器官AI自動重組3D影像技術，搭載群創裸視3D顯示器，30分鐘完成胸腔器官影像分割與標註，建構三維器官、動靜脈與病灶之相對位置，幫助醫師術前診斷，並可作為沉浸式醫學教學平台以及醫病共決診療平台使用。
國泰醫院今年展出「全方位新生兒外接轉送e化服務」、「主動脈AI篩檢通報系統及肺結節AI偵測系統」、「放射檢查智能流程e路通」及「適用構音障礙診斷與矯正之深度學習APP」等多項AI與智慧醫療服務，結合國泰人壽、國泰健康管理主題，展現智慧科技導入相關服務應用，優化流程及精進醫療品質。
輔大醫院展區共有「創新技術」及「特色醫療」2大特色主軸，展出包含智慧防疫病房、多型態體重機、造口腰帶、即視髖混合實境系統、3D列印醫用教具客製化平台、微創細胞列印機器人、目標溫控制療、睡眠中心、臨床導航資訊系統、運動醫學中心、個人化腸道菌項檢測等13個主題
此外，台大醫院、馬偕醫院、國防醫學院、北醫大、中醫大、中山醫學大學、聯新國際醫院、花蓮慈濟醫院等今年共同設立「醫師力大挑戰——臨床技術體驗教室」。
生策會表示，該一展區分為9大關卡，從抽血檢驗、針灸技法、實境診間、緊急救護、人體解剖、導尿插管、鼻胃插管、繩結止血、手術縫合，將臨床醫療器材移師會場，讓參與的高中生體驗當醫師、護理師、醫檢師會遇到的情況，藉此了解醫療場域的生活。