名嘴批用雙重國籍爭議炒聲量　吳欣盈：中選會查證中12月5日公布

為少子化提解方　柯文哲喊：加碼補助15萬、育嬰假10週

▲民眾黨總統參選人柯文哲提出解決少子化政見。(圖／記者林調遜攝，2023.12.01)
▲民眾黨總統參選人柯文哲提出解決少子化政見。(圖／記者林調遜攝，2023.12.01)

記者呂炯昌／新北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日提出「解決少子化」的生育政策，包括加碼補助15萬、孕婦育嬰假由8週提升至10週。

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柯文哲、吳欣盈與台灣民眾黨不分區立委提名人陳昭姿今日共同召開共同召開「你的幸福、由你做主」政策記者會，提出民眾黨推動《人工生殖法》的修法方向，也是柯文哲「解決少子化」十大政策的重要一環。

吳欣盈提到，目前關於人工生殖法的修法方向，都只聚焦在父母的利益上面，對小孩的保障比較小。所以她提出的版本會先評估對孩子會不會有風險，也讓代孕者、人工生殖子女、受術者三方的權益都可以受到重視。

吳欣盈指出，目前各黨都有針對《人工生殖法》提出不同的版本，但她認為各黨都沒有完全的保障各族群的人。像是國民黨的版本排除單身女性，只開放代理孕母；而民進黨只納入女同志、單身女性，沒有開放代理孕母，而且忽略男同志。吳欣盈所提出的版本除了保障各族群都能夠受益之外，還針對受術者、代孕者在進行人工生殖前由受術機構的專業諮詢，來保障雙方的心理、生理、家庭及社會可能產生的影響及風險，建立一個安心代孕的環境。

吳欣盈指出，民眾黨版的《人工生殖法》修法草案，開宗明義就將第1條原來的「保障不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人之權益」，修正為「保障人工生殖子女、代孕者、受術者及捐贈人之權益，並使國民得自由經營其家庭生活之權利」，保障對象的順序，修改為人工生殖子女、代孕者、受術者，同時要求保障代孕者權益，並納入保障家庭權作為本法意旨。

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。(圖／記者林調遜攝，2023.12.01
▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。(圖／記者林調遜攝，2023.12.01
推動人工生殖法30年的陳昭姿表示，台灣政府的行政怠惰，那麼多人有需求，政府為何不解禁「代理孕母」？陳昭姿表示她從1996年就開始陳情，2004年當時衛生署署長陳建仁，召開第一次的公民會議，會中同意有條件的通過代理孕母法案。然而從2004年，到現在的2023年，陳建仁從衛生署署長當到行政院院長，台灣推動代理孕母的法令，仍在原地踏步。

陳昭姿說，長期以來地方上有許多希望代理孕母能夠合法的聲音，但這些聲音，都會因為考量到社會觀感不願意或沒有辦法站出來。但政府不應該成為剝奪人民追求幸福權利的人，為了解決國家少子化與人民幸福的問題，應該儘速討論、快速通過《人工生殖法》修法。

柯文哲表示，去年台灣出生率只有約0.8人，全世界僅略高於南韓，成為倒數第二，甚至2022年出生人口數低於死亡人口70,000人，台灣人口開始負成長。所以柯主席主張，應該成立一個人口委員會，由一個政務委員負責跨部會協調，同時解決「壯世代」以及「少子化」兩個問題。

針對少子化問題，柯文哲表示「不是只有發明新技術，也要發明新制度」，除了代理孕母要解決，制度能夠配合才是台灣能夠解決少子化的關鍵。目前台灣提供給孕婦的產假僅有8週，然而，距離國際標準的14週仍有一段距離，柯文哲主張，應該初步先以10週的育嬰假為目標，再慢慢往國際標準的14週來移動。在育兒方面，政府應該提供低利貸款給首購的育兒家庭，並且增加育兒家庭抽籤機率的優先補助。

柯文哲提出懷孕補助金5萬元，加上生育補助金10萬元，應該可以讓台灣慢慢邁向一個友善生養的環境。柯文哲表示，解決台灣少子化的問題，政府並應該千方百計不讓人家生育，或是用「結婚」跟「不孕」當作評斷是否可以做代理孕母的條件，並重申應該要放寬《人工生殖法》來解決少子化的問題。

▲台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈與台灣民眾黨不分區立委提名人陳昭姿今共同召開「你的幸福、由你做主」政策記者會。(圖／記者林調遜攝，2023.12.01)
▲台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈與台灣民眾黨不分區立委提名人陳昭姿今共同召開「你的幸福、由你做主」政策記者會。(圖／記者林調遜攝，2023.12.01)

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