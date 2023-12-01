為少子化提解方　柯文哲喊：加碼補助15萬、育嬰假10週

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吳欣盈提到，目前關於人工生殖法的修法方向，都只聚焦在父母的利益上面，對小孩的保障比較小。所以她提出的版本會先評估對孩子會不會有風險，也讓代孕者、人工生殖子女、受術者三方的權益都可以受到重視。
吳欣盈指出，目前各黨都有針對《人工生殖法》提出不同的版本，但她認為各黨都沒有完全的保障各族群的人。像是國民黨的版本排除單身女性，只開放代理孕母；而民進黨只納入女同志、單身女性，沒有開放代理孕母，而且忽略男同志。吳欣盈所提出的版本除了保障各族群都能夠受益之外，還針對受術者、代孕者在進行人工生殖前由受術機構的專業諮詢，來保障雙方的心理、生理、家庭及社會可能產生的影響及風險，建立一個安心代孕的環境。
吳欣盈指出，民眾黨版的《人工生殖法》修法草案，開宗明義就將第1條原來的「保障不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人之權益」，修正為「保障人工生殖子女、代孕者、受術者及捐贈人之權益，並使國民得自由經營其家庭生活之權利」，保障對象的順序，修改為人工生殖子女、代孕者、受術者，同時要求保障代孕者權益，並納入保障家庭權作為本法意旨。
推動人工生殖法30年的陳昭姿表示，台灣政府的行政怠惰，那麼多人有需求，政府為何不解禁「代理孕母」？陳昭姿表示她從1996年就開始陳情，2004年當時衛生署署長陳建仁，召開第一次的公民會議，會中同意有條件的通過代理孕母法案。然而從2004年，到現在的2023年，陳建仁從衛生署署長當到行政院院長，台灣推動代理孕母的法令，仍在原地踏步。
陳昭姿說，長期以來地方上有許多希望代理孕母能夠合法的聲音，但這些聲音，都會因為考量到社會觀感不願意或沒有辦法站出來。但政府不應該成為剝奪人民追求幸福權利的人，為了解決國家少子化與人民幸福的問題，應該儘速討論、快速通過《人工生殖法》修法。
柯文哲表示，去年台灣出生率只有約0.8人，全世界僅略高於南韓，成為倒數第二，甚至2022年出生人口數低於死亡人口70,000人，台灣人口開始負成長。所以柯主席主張，應該成立一個人口委員會，由一個政務委員負責跨部會協調，同時解決「壯世代」以及「少子化」兩個問題。
針對少子化問題，柯文哲表示「不是只有發明新技術，也要發明新制度」，除了代理孕母要解決，制度能夠配合才是台灣能夠解決少子化的關鍵。目前台灣提供給孕婦的產假僅有8週，然而，距離國際標準的14週仍有一段距離，柯文哲主張，應該初步先以10週的育嬰假為目標，再慢慢往國際標準的14週來移動。在育兒方面，政府應該提供低利貸款給首購的育兒家庭，並且增加育兒家庭抽籤機率的優先補助。
柯文哲提出懷孕補助金5萬元，加上生育補助金10萬元，應該可以讓台灣慢慢邁向一個友善生養的環境。柯文哲表示，解決台灣少子化的問題，政府並應該千方百計不讓人家生育，或是用「結婚」跟「不孕」當作評斷是否可以做代理孕母的條件，並重申應該要放寬《人工生殖法》來解決少子化的問題。
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