幼教團體反對監視影像存雲端　衛福部：可保護教保人員

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衛福部指出，雖《兒童及少年福利與權益保障法》明定，托嬰中心負責人應自行或指派專責人員操作、管理及維護設備，影音資料應至少保存30日，但不時有家長陳情，兒童送托托嬰中心遭有不當對待或兒虐時，影像卻因人為操作不當或設備損壞等因素，致無法適時釐清爭議以確保雙方權益。
衛福部次長李麗芬表示，這類現像持續受到家長、立委都關心，希望衛福部解決托嬰中心被發現幼兒不當對待、需要查證時，出現影像遺失的情況，因此規劃將相關影像儲存於雲端，細節還有待討論，有些縣市政府已有自己的雲端，因此雲端儲存並非新方法，只是有些縣市沒有。
李麗芬表示，各縣市分頭儲存、還是統一儲存，不過仍有細節需要討論，且正式設備有待盤點，會邀請地方政府與業者代表討論怎麼規劃會比較適當，而相關規劃屬於明年的預算、立法院尚未通過此一費用，但若各縣市均採雲端規劃，確實可能出現上億元的經費需求。
針對相關疑義，李麗芬表示，目前規劃從公共、準公共托育機構進行討論，也會持續與幼教團體溝通，但希望相關團體理解，有時事件中教保人員並沒有過失或不當行為，這時候有影像留存，反而可以保護教保人員、協助釐清責任。
此外，衛福部補充，目前新北市、台北市、台中市、台南市、台東縣等5縣市政府已運用自有經費，推動設置托嬰中心監視器影像儲存雲端系統，已設置183家，其中包含公設民營托嬰中心155家、社區公共托育家園23家、私立托嬰中心5家。