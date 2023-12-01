網紅營養師Ricky爆「分手未婚妻」！遭出面指控：他想要三妻四妾

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白姐之後決定先飛往國外處理事業，順便轉移注意力，沒想到出國4天後，兩人就因為一個小口角分手了，「當初他說等他一個半月後就會是個顧家愛家的好男人，事實是四天後他就是個放浪不羈的單身男人，並且開始享受各種異性的生活」。
Ricky埋怨白姐無法向別的女生一樣對他充滿崇拜感，但白姐自認幫助對方事業從0發展到現在，「如果今天我是接盤的花草，我也可以仰望跟讚嘆你，但很抱歉我是一棵在前面幫你遮風擋雨的樹，還需要多不滿足？」
白姐在兩人分手2天後回到台灣，Ricky向白姐提出3項條件，分別是「把狗給他」、「離開公司」以及「官宣分手」。白姐透露狗狗因為有先天性心臟病，隨時可能會離世，因此狗狗讓Ricky養在住辦合一的辦公室，她也比較放心，因此答應第一個條件。
但白姐針對後面兩項要求，直呼「讓我真正體會到何謂人性可怕」。因為她擔任Ricky經紀人多年以來，所有金流收入都是進入對方名下的海外帳戶，也不在公司股東名單內，全是基於對Ricky的信任，沒想到最後對方只給他兩筆錢，包含兩人一起存的存款，以及對於白姐與他一起耕耘公司多年的補償費，總計不到30萬，「我想對於公司產值跟我的工作能力，以及我幫你賺到的錢相比之下，這筆錢真的很難看」。
白姐表示，雖然Ricky貌似對她很好，會送昂貴的禮物、包包，「但全部東西究竟是他買給我的，還是用我們的錢買給我的，是個很好的議題」。而她為了保護自身與Ricky公眾人物的身分，一直以來都不曾在任何社群平台抱怨他，也不向身邊人說他的一句不是，「這是很公開的事，也是我的個性跟身為經紀人的職業道德，但這也成為了他口中那個『活該自己不說的女人』」。
同時失去感情、金錢跟一手創立的公司，讓白姐痛苦與沉澱了很久，她如今選擇說出來，也是提醒戀愛中的人，別和她犯下一樣的錯誤，同時也希望自己學到教訓。貼文曝光後，立即引起粉絲熱議，眾人紛紛留言驚呼「天啊真的還好沒有結婚」、「人設翻車了」。而《NOWnews今日新聞》已私信詢問Ricky回應，但截稿前仍未收到回覆。