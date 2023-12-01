名嘴批用雙重國籍爭議炒聲量　吳欣盈：中選會查證中12月5日公布

衛福部拍板健保總額細節　4.7%成長率首次達天花板

▲衛福部今（1）日正式拍板核定2024年健保總額為8755.35億元，成長率為4.7%。（圖／記者林志怡攝）
▲衛福部今（1）日正式拍板核定2024年健保總額為8755.35億元，成長率為4.7%。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

衛福部今（1）日晚間發布新聞稿指出，今日正式拍板核定2024年健保總額為8755.35億元，成長率為4.7%，較2023年增加391億元，此一總額成長率下，2024年底安全準備金可達1.8個月，財務穩定，所核定的總額將請健保會、總額相關團體，以及單位依核定事項研訂及推動執行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於總額相關細節，衛福部指出，這次「西醫基層」、「醫院總額」部門成長率較2023年增加0.749%及1.037%，核定重點包括「新醫療科技（包括新藥、新特材、新增診療項目）」、「暫時性支付（新藥、新特材）」、「提升醫院兒童急重症照護量能」、「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」等。

就整體而言，衛福部表示，透析預算總成長率為3%，預算規模459.95億元，其中醫院總額分配239.88億元，西醫基層分配220.08億元。

強化護理人力薪資待遇方面，衛福部表示，預算規模新增46.593億元，除於其他預算新增醫院護理人力40億元預算，西醫基層總額持續投入「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」6.593億元。

📍醫院總額

成長率4.7%，預算規模6068.51億元，新增316.93億元，且成長率較2023年增加1.037%，其中「新醫療科技」總額44.63億元、「暫時性支付」24.299億元、「提升醫院兒童急重症照護量能」3.38億元、「透析預算」239.88億元。

此外，醫院總額新增4項計畫，包括「社區好醫院-醫院家庭責任醫師整合方案」5億元、「區域聯防-主動脈剝離手術病患照護跨院合作」0.81億元、「區域聯防-腦中風經動脈內取栓術病患照護跨院合作」1.27億元、「抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫」2.25億元等。

📍西醫基層總額

成長率3.757%，預算規模1651.78億元，新增70.89億元，且成長率較2023年增加0.749%，其中「新醫療科技」總額2億元、「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」1.225億元、「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」6.593億元、「透析預算」220.08億元。

此外，西醫基層總額新增1項計畫，為「因醫療品質提升，增加之醫療費用」0.706億元。

📍牙醫總額

成長率2.436%，預算規模520.37億元，新增16.03億元。

📍中醫總額

成長率為4.221%，預算規模322.88億元，新增15.27億元。

📍其他預算

其他預算規模191.81億元，新增34.02億元，其中「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」項目增編40億元預算。

政院拍板明年健保總額成長4.7％　健保費不調漲

健保抓7.32億保費逃漏！年薪350萬受雇員健保「高薪低保」

「陸生」納健保行政院拍板定案！　預計明年2月實施分2階段上路

陸生納健保「明年2月」起實施　須來台待滿6個月才適用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞