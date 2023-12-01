衛福部拍板健保總額細節　4.7%成長率首次達天花板

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就整體而言，衛福部表示，透析預算總成長率為3%，預算規模459.95億元，其中醫院總額分配239.88億元，西醫基層分配220.08億元。
強化護理人力薪資待遇方面，衛福部表示，預算規模新增46.593億元，除於其他預算新增醫院護理人力40億元預算，西醫基層總額持續投入「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」6.593億元。
📍醫院總額
成長率4.7%，預算規模6068.51億元，新增316.93億元，且成長率較2023年增加1.037%，其中「新醫療科技」總額44.63億元、「暫時性支付」24.299億元、「提升醫院兒童急重症照護量能」3.38億元、「透析預算」239.88億元。
此外，醫院總額新增4項計畫，包括「社區好醫院-醫院家庭責任醫師整合方案」5億元、「區域聯防-主動脈剝離手術病患照護跨院合作」0.81億元、「區域聯防-腦中風經動脈內取栓術病患照護跨院合作」1.27億元、「抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫」2.25億元等。
📍西醫基層總額
成長率3.757%，預算規模1651.78億元，新增70.89億元，且成長率較2023年增加0.749%，其中「新醫療科技」總額2億元、「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」1.225億元、「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」6.593億元、「透析預算」220.08億元。
此外，西醫基層總額新增1項計畫，為「因醫療品質提升，增加之醫療費用」0.706億元。
📍牙醫總額
成長率2.436%，預算規模520.37億元，新增16.03億元。
📍中醫總額
成長率為4.221%，預算規模322.88億元，新增15.27億元。
📍其他預算
其他預算規模191.81億元，新增34.02億元，其中「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」項目增編40億元預算。