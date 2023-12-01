全國大觀盃觀光設計競賽　城市科大越南生以日文作品奪金

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台北城市科技大學觀光系越南學生作品「welcome to Bali」奪得大專外語組金牌，越南籍大四同學使用日語介紹八里左岸風光，充滿知性與感性的介紹，並勇於挑戰使用第三語言突破自我，讓評審團留下留下深刻印象，得到一致讚許。
台北城市科大觀光系大專國語組作品「基隆一日遊」，也是越南的外籍同學以流利活潑的國語，介紹基隆北海岸的風情，獲得評審的青睞，也嘉許他們在台灣學習的成果能透過作品充分的發揮獲得金牌的肯定。
高雄餐旅大學則以作品「海PIE甜心~曆曆在目」奪得伴手禮特金獎，同學親手繪製12幅北海岸和觀音山名景，製作成2024年曆，可愛温暖的畫風並搭配金山盛產的地瓜甜鹹派做成禮盒，作品完成度很高，獲得伴手禮特金獎肯定。
台北城市科大國際長鄭博元表示，越南籍同學首次參加交通部觀光署的競賽就能有這麼好的佳績，要感謝越南籍同學努力為校爭光也謝謝老師李奇嶽的指導。觀光系主任郭名龍分享，系上連續十一屆協助辦理全國大觀盃賽事，今年獲得五金肯定非常開心，也感謝同學的努力，尤其是五面金牌有三面來自於系上的越南籍學生更是難能可貴。畢竟以外籍生身分要挑戰國語或者是第三外國語難度是比台灣同學更高的。
交通部觀光署北海岸及觀音山風景特定區管理處秘書謝智明說，很高興同學能透過比賽來認識東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等三處轄區美麗風景與文化，製作影片與設計伴手禮品來行銷觀光，也很開心與交通部觀光署轄下另外二個國家風景區一起參與本次賽事。
全國大觀盃賽事至今已經辦理十一屆，李奇嶽特別感謝交通部觀光署支持和174支隊伍的參與，比賽得獎作品接下來將於三個國家風景區管理處等社群及網站公開露出。