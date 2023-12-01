韓國懸疑命案！一家5口「同日陳屍不同地點」 警方調查結果出爐
韓國首爾9月下旬發生一樁懸疑命案，一位40多歲婦人在住家墜樓身亡，之後她的丈夫、女兒、婆婆、小姑，也在同一天被發現陳屍於不同地點。韓國警方昨（30）日宣布最新調查結果，原來是這對夫婦先殺害自己的女兒與婆婆和小姑後，再選擇輕生。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合韓媒報導，首爾蠶室洞一處公寓9月23日上午發現一位婦人墜樓死亡，之後婦人的先生與婆婆和小姑，被發現陳屍在松坡洞一處公寓內，而婦人的女兒則是陳屍在金浦市一間旅館。
一家五口同日死亡引發外界關注，韓國警方表示，調查與屍檢結果證實，婦人女兒是被婦人親手殺死、死因為窒息，而婦人的婆婆與小姑則是被婦人先生殺死，死因同樣是頸部受壓迫而窒息，夫妻倆人殺害親人後，再相繼輕生。
從松坡洞公寓中發現的遺囑上表示，家庭成員因債務問題有糾紛。小姑過世前幾天，還曾到社區中心詢問能否領取社福補助，但被告知資格不符。
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