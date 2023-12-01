日本觀光果園驚傳12人集體食物中毒！2人病情嚴重住進加護病房

韓國懸疑命案！一家5口「同日陳屍不同地點」　警方調查結果出爐

▲韓國首爾9月下旬發生一樁懸疑命案，一位40多歲婦人住家墜樓身亡，之後她的丈夫、女兒、婆婆、小姑，也在同一天被發現陳屍於不同地點。（示意圖／取自shutterstock）
▲韓國首爾9月下旬發生一樁懸疑命案，一位40多歲婦人住家墜樓身亡，之後她的丈夫、女兒、婆婆、小姑，也在同一天被發現陳屍於不同地點。（示意圖／取自shutterstock）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國首爾9月下旬發生一樁懸疑命案，一位40多歲婦人在住家墜樓身亡，之後她的丈夫、女兒、婆婆、小姑，也在同一天被發現陳屍於不同地點。韓國警方昨（30）日宣布最新調查結果，原來是這對夫婦先殺害自己的女兒與婆婆和小姑後，再選擇輕生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合韓媒報導，首爾蠶室洞一處公寓9月23日上午發現一位婦人墜樓死亡，之後婦人的先生與婆婆和小姑，被發現陳屍在松坡洞一處公寓內，而婦人的女兒則是陳屍在金浦市一間旅館。

一家五口同日死亡引發外界關注，韓國警方表示，調查與屍檢結果證實，婦人女兒是被婦人親手殺死、死因為窒息，而婦人的婆婆與小姑則是被婦人先生殺死，死因同樣是頸部受壓迫而窒息，夫妻倆人殺害親人後，再相繼輕生。

從松坡洞公寓中發現的遺囑上表示，家庭成員因債務問題有糾紛。小姑過世前幾天，還曾到社區中心詢問能否領取社福補助，但被告知資格不符。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

韓國佛寺遭祝融！曹溪宗高僧自焚圓寂「燃身供養」：為傳法度生

30年後年輕人少一半！韓國急防少子缺工　明年擬引進16.5萬名移工

韓國擬禁狗肉！狗肉協會不滿「踐踏人權」　揚言放200萬狗淹首爾

通勤時段人擠人塞爆！韓國首爾地鐵推「無座位車廂」　盼緩解擁擠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞