棒球／亞錦賽門票秒殺！ 「姊姊」謝金燕將成為第一位開唱藝人
年底台灣體育重頭大戲─2023年亞洲棒球錦標賽即將在12月3日(周日)在剛落成的台北大巨蛋登場，這也昰台北大巨蛋歷史性的首場正式國際賽，門票也立刻被秒殺，台灣最大醫美集團愛爾麗也有備而來，不僅攻佔三壘和本壘場邊看板，更將讓「愛爾麗大使」謝金燕成為第一位在台北大巨蛋開唱的歌手，亞錦周日開幕賽將滿都是「姊姊」的味道！
記者廖聿偉/綜合報導
2023年亞洲棒球錦標賽周日下午5點舉行開幕典禮，隨後6點就將進行首戰中華與韓國的首場比賽，準備將點燃全台的棒球熱，而熱愛運動同時也是中華帕林匹克總會「公益親善大使」的愛爾麗集團董事長常如山也沒有缺席，不僅熱情呼籲全台棒球迷一同來應援中華隊之外，更大筆金額投入贊助賽事，取得三壘和本壘板的廣告看板，更將在台北大巨蛋首場國際戰役中刷新紀錄。
愛爾麗集團相中「姊姊」謝金燕活潑熱情和積極正面的形象，在2022年12月簽下謝金燕成為「愛爾麗大使」。謝金燕平常自己也有保持健身習慣和控制飲食外，主要還會透過愛爾麗的雕塑儀器來圍持她馬甲線的運動體態。
謝金燕將在周日首場中韓大戰前開唱「姊姊」、「練武功」兩首歌曲，這也將讓她成為首位站上台北大巨蛋開唱的藝人，而愛爾麗集團董事長常如山也將是幕後最大推手與功臣，為亞錦賽中韓大戰揭開最閃耀的國際序幕。