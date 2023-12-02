亞錦賽回顧／陳金鋒石破天驚砲轟達比修！沈鈺傑：現場球迷都瘋狂
第30屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日開打，中華隊這次勢在必得，推出徐若熙、劉基鴻等超強力陣容，要把冠軍留在台灣，而回到過去，亞錦賽多次是奧運資格賽，甚至到現在也算是有被認可為棒球積分，中華隊若奪冠，有機會提升棒球排名，《NOWnews》也回顧中華隊過去亞錦賽表現，2007年的亞錦賽，也是中華隊最可惜的一次，因為在自家主場舉行，「台灣巨砲」陳金鋒還對達比修有開轟，讓隊友沈鈺傑很難忘。
記者吳政紘/台北報導
「當時我們比賽，因為鋒哥打出那支全壘打，比數就是2：1，當場雞皮疙瘩都起來，因為他打出這發全壘打，現場球迷都瘋狂了。」沈鈺傑說。
回顧當時亞錦賽前，中華隊由郭泰源總教練領軍，他在世界盃率隊，沒想到8強不幸輸給荷蘭，之後又輸給韓國、墨西哥，只拿下第7名。
亞錦賽面對日本、韓國超級強隊，中華隊在對戰日本賽前，就是只要拿到2:1，幾乎就可以篤定晉級北京奧運，沒想到比賽很戲劇性。
前5局中華隊落後1分，6局下陳金鋒在彭政閔上壘後，敲出中右外野全壘打，一舉打爆達比修有，可惜中華隊最終以2:10落敗。
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