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路透：北京干涉台灣大選　以廉價中國行吸引大批地方基層

▲隨著大選腳步越來越近，有關中國介選的擔憂也越來越多。示意圖。（圖／翻攝自《海峽時報》）
▲隨著大選腳步越來越近，有關中國介選的擔憂也越來越多。示意圖。（圖／翻攝自《海峽時報》）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣2024總統大選剩下1個多月就要登場，外媒《路透社》1日發表一篇獨家報導，引述消息來源指出，北京干預選舉的規模和力度超過以往，包含在選前資助數百名台灣政界人士前往中國旅行。

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報導引述1名台灣安全官員說法，聲稱過去1個月，台灣各地的安全機構正在調查400多次赴中國的訪問行程，其中大多數是各地的里長、村長等，認為其住宿、交通和餐飲折扣等，是由中國國台辦下屬單位補貼的，由於此事的敏感度，該人士要求匿名。

消息人士指出，參加這些旅遊的人，通常會自己支付機票費用，但其他費用由中國當局提供，「選舉干擾是以團體旅遊的名義開始的」，過去幾個月，僅台灣中部就有300多名里長或村長參加了此類中國之行，北京選擇的目標都是台灣行政體系內，對於催票或影響民意相當重要的基層官員。

《路透社》檢視的2份安全報告顯示，9月間，台北市某區超過20名里長及其家屬，參加中國資助的上海之行，而新北市一個地方政治人物團體的10名成員，也在本週展開中國之行。其中1份報告說，與4年前的大選相較，台北市的相關數字「大幅增加」，登記相當踴躍，某些里長甚至已成為一些中國單位的在台聯絡窗口。

報導並引述台灣官員透露，今年以來，已有超過1000名村里長參加相關行程，比上次大選還多，特別鎖定對親中候選人有較高支持的選區。

然而，安全官員也坦言，要想對這些赴中國旅遊者提起刑事訴訟並不容易，因為很難追蹤背後的中國政府資金來源，也無法得知他們與中國官員會面時的談話內容。檢察總長邢泰釗11月30日曾稱，「天下沒有白吃的午餐」，外部勢力正試圖以「前所未有的方式」影響公民，敦促台灣人赴中國旅行時，應避免接受當局的優待或指示。

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