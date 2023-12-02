路透：北京干涉台灣大選　以廉價中國行吸引大批地方基層

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消息人士指出，參加這些旅遊的人，通常會自己支付機票費用，但其他費用由中國當局提供，「選舉干擾是以團體旅遊的名義開始的」，過去幾個月，僅台灣中部就有300多名里長或村長參加了此類中國之行，北京選擇的目標都是台灣行政體系內，對於催票或影響民意相當重要的基層官員。
《路透社》檢視的2份安全報告顯示，9月間，台北市某區超過20名里長及其家屬，參加中國資助的上海之行，而新北市一個地方政治人物團體的10名成員，也在本週展開中國之行。其中1份報告說，與4年前的大選相較，台北市的相關數字「大幅增加」，登記相當踴躍，某些里長甚至已成為一些中國單位的在台聯絡窗口。
報導並引述台灣官員透露，今年以來，已有超過1000名村里長參加相關行程，比上次大選還多，特別鎖定對親中候選人有較高支持的選區。
然而，安全官員也坦言，要想對這些赴中國旅遊者提起刑事訴訟並不容易，因為很難追蹤背後的中國政府資金來源，也無法得知他們與中國官員會面時的談話內容。檢察總長邢泰釗11月30日曾稱，「天下沒有白吃的午餐」，外部勢力正試圖以「前所未有的方式」影響公民，敦促台灣人赴中國旅行時，應避免接受當局的優待或指示。
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