退休女老師被毒蟲外甥刺死 陶晶瑩悲慟「她是我高中國文老師」
內湖29日發生駭人聽聞的凶殺案，37歲有毒品前科的朱姓外甥向76歲譚姓阿姨借款6萬元，正要返家的譚女婉拒後遭朱男持水果刀當街刺死，譚女傳出是推動教改的退休女教師，綜藝天后陶晶瑩昨（1）日在臉書悲痛表示：「她是我高中的國文老師。」
記者楊穎軒／綜合報導
畢業於中山女中的陶晶瑩發文透露，遇害譚姓女老師是她的高中國文老師，回憶對方是一位教學認真、深入淺出，不但說話風趣，還會唱歌給大家醒腦的好老師，「說實在的，能讓人記住一輩子的老師並不多，何況，是那麼快樂的記憶，譚老師是我曾經面對聯考壓力的一個力量、一道溫暖的光，上她的課，增進了豐富的國學常識，並且總是同學們期待的抒壓六十分鐘。」
陶晶瑩說，前一陣子學姐約她一起去看老師，陪對方喝茶、聊天，沒想到，還沒成行，老師就離開，「學姐說，譚老師雖然七十多歲了，但是仍然很健康；她是一個那麼開朗的人，一定能長命百歲；孰料，這樣的一個好人，竟是死在一個她疼愛的晚輩手中，因為吸毒要錢未果，將一位作育英才無數的良師，刺死在街頭...」
「我們都不敢相信這樣的事情！除了難過也無能為力，為什麼？為什麼會這樣？這麼好的一個人，最後卻遭遇如此殘忍的結束？」陶晶瑩向老師喊話：「譚老師，願妳離苦得樂，也希望妳知道大家對妳的愛和感謝，謝謝！謝謝！」
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