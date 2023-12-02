以哈衝突再起！示威者以色列駐美領館外自焚 當地警方：無關恐攻
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）與以色列的停火協議，已於昨（1日）到期，加薩走廊（Gaza Strip）戰火重燃，加薩衛生部聲稱已造成超過百人傷亡。與此同時，美國喬治亞州的以色列領事館外，也出現手持巴勒斯坦國旗自焚的抗議者，當地警方將這起事件稱為「極端政治抗議行動」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《abc News》等外媒報導，自以色列與哈馬斯戰爭爆發以來，喬治亞州的亞特蘭大（Atlanta）就發生多起抗議活動，當地時間1日中午12點多，1名示威者抵達當地的以色列領事館外，以汽油自焚，1名試圖干預的保全也因此受傷，2人均被送往當地醫院治療，現場並發現一面巴勒斯坦國旗。
目前有關該名示威者的細節資訊尚不明朗，當地警方認為，這是一起獨立的政治抗議事件，與恐怖主義沒有關聯，以色列領事館應該沒有面臨其他安全威脅。
以色列駐美國東南部總領事蘇丹-達頓（Anata Sultan-Dadon）透過聲明表示，外交使團對事件的發生感到悲痛，直言：「看到對以色列的仇恨和煽動，被以如此可怕的方式表達，是場悲劇。」
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