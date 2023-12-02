為淨化選前治安！新莊警主動出擊「大掃蕩」、連逮13名通緝犯
2024總統、立委選舉即將到來，為淨化選前治安、掃蕩黑道幫派及滋事場所、遏制街頭暴力，新北市政府警察局新莊分局，於昨天（1日）連續二日規劃擴大臨檢勤務，並針對轄區KTV、網咖、撞球場等場所，主動出擊實施威力掃蕩，絕不容不法分子囂張、挑釁公權力，更不許黑幫分子張揚活動，展現警方宣誓維護市民安全、嚴正執法者之決心。
記者林盈君／綜合報導
對此，新莊警分局動員76名警力加強查察掃蕩，同時結合威力路檢，針對主要聯外幹道，設置多處路檢點，執行「閉鎖式」擴大臨檢勤務，以實際行動貫徹執法公權力，肅清轄內各類犯罪。期間共查獲通緝犯13人、違反毒品危害防制條例3件3人，以及公共危險案1件1人。
分局長周振安強調，將敦促商家業者落實自主管理，不得有隱匿毒品吸食販賣、姑息暴力鬥毆等不法情事，並建立即時通報機制，如有發現不法立即通報，共同建構市民安全的生活環境。
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