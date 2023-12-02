強打中年／你所不知道的王貞治！從小體弱多病逆境重生為全壘打王

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家中經營「五十番」中華拉麵，王貞治曾在自傳中聽過母親提到，「出生時有「假死」的狀態，3歲還無法站立，4歲才能在父親旁邊。」
母親每天帶他去曬太陽，增強抵抗力，但家中拉麵店一度因為「東京大轟炸」被炸毀，當時他也才4歲，拚命跟母親逃跑才留住一命。
王貞治一開始打球也遇到「貴人」恩師荒川博曾是每日獵戶座隊球星，有一次看到王貞治打擊，竟然是「右打」，跟他說，你投球是左投，為何要右打，他則回應，從小家中都是右撇子，所以用右打，不過他改用左打後，竟然敲出右外野二壘安打，之後也進入早稻田實業，也是清宮幸太郎、齋藤雅樹等球星的母校。
王貞治熬過體弱多病，反而在國二就有跟大人一般的身材，他在高中還是「二刀流」，在全國甲子園大會中大放異彩，當時還投出11局無安打比賽的王貞治，受到歡迎，但他因為連續投球過度，一度傳出可能無法上場，父親王仕福拿出家傳藥酒（人蔘）讓他浸泡手肘等患部，王貞治也神奇幫球隊拿下冠軍，當時他的手指因起泡破皮出血，因此也成為當時新聞話題。
王貞治畢業後，以1600萬日幣、144萬日幣高薪加入讀賣巨人隊，之所以選擇1號，是因為他是WANG的發音，剛好也是英文（ONE）的唸法，期許他有好表現。
不過王貞治進入職棒後，一度陷入低潮，還被笑「王、王、三振王」，他也因此苦惱很久，直到荒川博幫他改姿勢，並且用「筆記」方式，讓他跟上投手節奏出棒，才真正成就全壘打的紀錄。
名將野村克也曾提到，有一次，他跟王貞治等朋友在銀座喝酒，吃飯，吃到一半，王貞治突然說要離開，因為他要跟荒川博去練揮棒，當時野村就說：「我有一天會被這小子超越。」
果然王貞治後來大放異彩，以「紅鶴」（Framigo）打法，聞名世界，被漢克阿倫稱為「Framigo OH」。
但他也曾在1971年遇到低潮，當時他的「金雞獨立」打法，也曾受到質疑，還好王貞治堅持，並且在當年砲轟阪神王牌江夏豐後，他落下眼淚，因為這是喜極而泣的感動。王貞治選擇退役前，最後一年還有30轟，但他說：「我無法找回過去那種感覺」，急流勇退變成教練，也相當不簡單。
筆者也曾跟王貞治有過多少互動，過去曾拿著發抖的名片，在日本媒體協助下，跟王桑介紹「我來自台灣」，他十分親切，也很開心的打了招呼，雖然他大可以甩頭就走，或是不用理這樣的台灣人，但王貞治卻大方停下腳步，以十分「親民」的態度，收下這張名片。
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關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。
偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。
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