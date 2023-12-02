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交投信心旺！台股周線連五紅　短期修正難免、回檔即買點

▲法人指出，台股獲利了結等短期技術面修正難免，但基本面、技術面、資金面等皆有利台股攻高，應留意回檔買點，（示意圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，台股獲利了結等短期技術面修正難免，但基本面、技術面、資金面等皆有利台股攻高，應留意回檔買點，（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股昨（1）日在美股科技股回檔下，盤面快速輪動，維持高檔震盪走勢，終場下跌4.5點，收在17438.35點，成交量3019.7億元；周線連五紅。針對近期盤勢，法人表示，明年展望所帶動的元月效應、籌碼面調整、獲利調節等，均可視為影響近期市場的主要因素。隨著大盤已重回多頭走勢，以權息還原角度來看亦已創下今年新高，獲利了結等短期技術面修正難免，但基本面、技術面、資金面等皆有利台股攻高，應留意回檔買點，不妨運用定期定額、彈性扣款機制，應對多變市場。

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安聯投信台股團隊表示，受惠於市場對於庫存調整結束、明年需求有望恢復成長以及美國聯準會降息等正面因素，已有相當程度的共識，而此氛圍有助於支撐市場持股信心不墜；另一方面，在盤面類股快速輪動的格局下，各類股權值股多有表現，亦支撐台股維持高檔震盪格局。

就國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，市場利率變化是現階段牽動美股的重要變數，物價指數變化則是左右市場對利率走勢的關鍵之一；若12月份美國通膨數據能進一步顯示通膨緩解，美股有機會進一步上揚，從而帶動台股表現。

就題材面，11月份台股上漲可歸因於優於預期的第三季財報、美股助攻等，但關鍵仍在於產業庫存已調整達相對低點，市場對明年有一定程度的正向期待；類股的輪動正是來自於庫存調整的節奏差異，今年上半年下游表現優於上游，第四季則由上游帶動行情，預期此一現象仍有望持續。

安聯投信台股團隊表示，若進一步檢視近期輪動題材，可以發現，其中，受惠於元月效應部份，電子股以上游業者的表現較佳，半導體、零組件皆為市場青睞；AI股則因籌碼面的調整，近期表現平平，但也常見逢低買進的長線投資者的布局。

另外在傳產股部份，近期美元指數走勢方向支撐食品股及營建股。其次，明年展望轉為成長的製鞋、紡織亦多有表現；整體來看，大盤走勢趨向盤堅格局，除了原有的趨勢股外，產業基期較低的類股可望有較好的表現。

安聯投信台股團隊表示，主流題材除了AI、電力改革等長線趨勢股之外，庫存變化可望是主導各類股現階段走勢的主要變數，因此，就表現來看似乎是類股輪動，但本質上則是投資信心回升下的股價均值回歸，認為各類股由上而下，現階段，由電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變。

安聯投信台股團隊表示，隨著大盤已重回多頭走勢，以權息還原角度來看亦已創下今年新高，獲利了結等短期技術面修正難免，惟基本面、技術面、資金面等皆有利台股攻高，應留意回檔買點，不妨運用定期定額、彈性扣款機制，應對多變市場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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