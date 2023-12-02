T1／韓國女神安芝儇首度現場表演12/16登場！台鋼獵鷹主場首秀

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「鷹ONE」開幕週是獵鷹新陣容首次在主場嘉南藥理大學紹宗館比賽， 12/16將迎戰台啤永豐雲豹，12/17交手首次拜訪臺南的臺北戰神，球隊中有許 多第一次在獵鷹主場作戰的新成員，包括素人出生的郭少傑、洋將金恩 (Nicolas King)、葛瑞飛(Eric Londery Griffin)和「太陽的後裔」白薩、蘇奕晉及 藍少甫等，全新的主場球風是賽事看點之一。
而開幕週除了有獵鷹主場御用DJ妖嬌的性感DJ秀，和Wings Girls超強鷹援 及12/16中場演出外，12/17球團更秉持著「深耕在地」的初心，邀請獲獎無數 的臺南六甲國中的武術隊小將們帶來精采的開場演出。
此外獵鷹也特別安排，台鋼最強外掛WING STARS啦啦隊成員安芝儇擔任 12/16開場表演嘉賓，將以韓式甜美風格粉墨登場，安芝儇也向鷹援軍們甜蜜 喊話「開幕戰，我們不見不散!」，同時上月安芝儇首次探班獵鷹的特集《女神 來探班》，也獨家放在獵鷹的YouTube平台https://youtu.be/0droL3fCBP0。
目前12/16-17開幕週門票火熱搶購中，除了有微糖區學生及臺南市民的專 屬8折優惠外，還有新推出的全區軍警特惠同樣享有8折折扣，誠摯邀請鷹援軍 們進場感受全台「最甜」主場，並為獵鷹的熱血籃球魂吶喊，一起創造專屬臺 南的「南人Style」。
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