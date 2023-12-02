前經長批出口衰 經濟部反擊：今年估破4千億美元、創史上第3高
前經濟部長尹啟銘投書媒體，批評出口製造連幾十黑、經濟不容樂觀，認為政府無積極作為。為此，經濟部今（2）日回應，2021年、2022年，我國出口創歷史新高，分別為4464億美元、4794億美元，即使今年受全球景氣循環影響，預計出口仍可突破4000億美元，為史上第三高。加上出口衰退幅度已縮小、新商機帶動需求等因素，近期也有工商領袖表達明年經濟看好的看法，經濟部仍採審慎樂觀的態度持續協助產業。
記者許家禎／台北報導
經濟部指出，2023年全球景氣受通膨、升息等循環因素影響，導致終端需求不振，業者去庫存速度不如預期，但數據顯示，疫情期間出口表現優異，2021、2022年為台灣史上出口最佳成績，也使年增率的比較基期墊高。事實上，2022年每月出口平均近400億美元，今年前10月平均雖降為355億美元，仍高於疫情前2019年的每月平均274.3億美元，預估全年出口仍可突破4000億美元，約為史上第三高的規模。
經濟部表示，今年10月出口雖仍衰退4.5%，但幅度已縮小，且資通訊產品在AI、雲端服務需求帶動下成長37.6%。目前產業庫存已在降低，各項衰退幅度已逐漸趨緩，其中9月出口轉為年增3.4%，終止連續12個月下滑。
經濟部說明，七月起已辦理11場次產業溝通座談會，主動關心產業受景氣影響情形，並針對業者所提資金融通、電價等共通性需求提供協助，包含企業貸款還本展延至2024年、投資台灣三大方案貸款期間展延、疫後振興專案貸款持續受理，以及增訂批次生產時間電價與提供台電契約容量降載優惠等措施。也運用疫後特別預算推動產業升級轉型，提供補助、輔導及人才培育等資源，幫助產業朝向低碳化、智慧化升級轉型，為未來景氣復甦蓄積成長動能。