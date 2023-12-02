巫苡萱5年男友情斷「全因徐乃麟」！他笑揭私下互動：見過1次面啦
綜藝大哥徐乃麟宣布進軍線上課程，親自傳授40多年來的麻將祕訣給大家，引發全台網友熱議，紛紛搶著要上「乃至尊」的課程。談到啦啦隊女神巫苡萱，日前自爆男友給徐乃麟看過後就變成前任，這讓徐乃麟趕緊撇清，「她開玩笑的啦！」
記者詹鎰睿／綜合報導
徐乃麟與線上課程平台「ShiFu」合作推出麻將線上課程，今（2）日出席媒體記者會，除了分享和胡瓜、陽帆、劉雪華等多位明星打牌的趣事以外，他還說，打麻將已經是他們全家人必備的娛樂節目，就連剛娶進門的俄羅斯媳婦都會打，逢年過節大家都會聚在一起打牌，增進情誼，好玩就好。
提到今年年終，徐乃麟強調，只要有能力能給就給，包含經紀公司的員工、節目的工作人員等等，曾幫助過他的，徐乃麟都會包紅包，每年大概都給好幾10萬出去，此外，還有太太開的小麵包店，共同合作的麵包主廚，「我們能分潤的、能賺錢的都會給。」
由於許多投資副業的藝人都面臨到缺工問題，徐乃麟先前也說過，麵包店也遇到同樣狀況。徐乃麟今感嘆，「還是很缺！」而且門市最不好找，起碼要有2、3個人，坦承目前真的是人手不夠。
至於巫苡萱先前爆料男友給徐乃麟看過後分手一事，徐乃麟則大笑回應，「她也是開玩笑啦！」原來過去兩人合作博弈節目《星光歡樂城》時，巫苡萱為送中秋節禮盒，就帶男朋友登門拜訪徐乃麟，「我就見過那一次面啊！那好多年前的事情了」，徐乃麟透露，前陣子還有聽到巫苡萱聊男友的事情，後來也是看新聞才知道已經分手了。
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