亞錦賽／王貞治對台灣2球員印象最深！郭泰源被點名剛好就在現場
世界全壘打王「OH桑」王貞治將最後一次出國獻給台灣，今（2日）現身台北大巨蛋擔任開球貴賓，並未大巨蛋落成啟用投出歷史第一球，郭泰源也陪同出席，王貞治在受訪時提到了兩位印象最深刻的台灣球員，指在日本從未見過。
記者路皓惟/台北報導
83歲的王貞治在下午抵達台北大巨蛋參加球場導覽，除了台北市長蔣萬安、棒協理事長辜仲諒和世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari之外，郭泰源也在一旁陪同，並乘坐高爾夫球車前往場內，王貞治與蔣萬安並排坐著，並由辜仲諒親自駕車。
被問到對台灣棒球印象最深刻的球員，王貞治表示，雖然他未曾有機會與台灣選手對決，但他對多位旅日的台灣選手印象深刻，第一個點名郭泰源，他表示：「無論是他的直球或滑球都非常有尾勁，以前在日本時從沒看過這種球。」
除了郭泰源外，王貞治也提及「亞洲巨砲」呂明賜，稱他在9場比賽中狂敲7轟，至今令他印象深刻。值得一提的是，呂明賜於1988年加盟日本職棒巨人隊，一軍初登場首打席就開轟，菜鳥年狂掃16轟，被日本媒體封為「呂怪物」。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁