「台灣鴨王」蔡義德遭粉絲拖地骨裂近況曝光！正妹女兒罕見露面
有「台灣鴨王」美名的台語歌手蔡義德，他罹患小兒麻痺，下半身癱瘓，只能靠輪椅行動，日前他與粉絲握手互動，卻因粉絲跌倒，他連帶被拖倒在地，導致右上手臂骨裂，一直辛苦復健。今（2）日蔡義德參與「黃金歲月」演唱會表演，開心表示：「目前已復原八成左右，終於可以手握麥克風演唱，每天仍勤做復健！」蔡義德今現身還帶著正妹女兒蔡多多，他透露愛女也將正式出道。
記者吳雨婕／綜合報導
蔡義德4個月前因參加活動時，與熱情粉絲握手，結果對方不慎跌倒，連帶將蔡義德也被拖倒在地，造成蔡義德右上臂骨頭斷裂，原本左手與雙腿都已萎縮，一直靠右手輔助行動，這次受傷讓他只能躺在床上無法動彈，經過辛苦復健，蔡義德終於戰勝病魔，首度站上舞台跟粉絲報平安。
蔡義德分享近況，提到上周日女兒陪同到科大上課，「她要抱我下車，不小心我們倆都跌倒，我的右腳扭傷，女兒雙膝大片傷口鮮血直流，我很自責女兒為了我而破相，總算歷經許多波折終於開唱，真的滿滿感謝老天還能讓我順利開唱！」
蔡義德帶著女兒蔡多多現身演唱會，蔡多多有著清秀外貌與長腿，蔡義德分享愛女將正式出道推出首張專輯，演唱會除了展現歌藝外，還幫蔡義德小提琴伴奏。
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