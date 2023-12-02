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台股12月迎年終行情　法人：走勢偏多、短線可賣高買低

▲法人指出，台股走勢偏多，短線操作者可以賣高買低，逆勢操作，但是最佳的方式還是堅持方向，做中長線的布局。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，台股走勢偏多，短線操作者可以賣高買低，逆勢操作，但是最佳的方式還是堅持方向，做中長線的布局。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股昨（1）日盤面快速輪動，維持高檔震盪走勢，終場下跌4.5點，收在17438.35點，成交量3019.7億元，周線連五紅。法人指出，台股走勢偏多，短線操作者可以賣高買低，逆勢操作，但是最佳的方式還是堅持方向，做中長線的布局。總體來說，12月台股指數區間看17000點至17800點，可選擇強勢股操作，12月獲利空間還是相當大。

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永豐投顧表示，台股走勢偏多，基本上都是指向12月繼續多頭走勢，操作應該堅持偏多操作。不過由於主流股漲幅不小，再加上市場流行當沖，所以個股有明顯的擺動現象，也就是漲漲跌跌，讓看短線指標操作總是處於追漲殺跌的困境中。既然如此，那應反其道而行：短線操作者可以賣高買低，逆勢操作，但是最佳的方式還是堅持方向，做中長線的布局。

以技術分析等倍測量來看，本波段台股滿足區應在17900點，總體來說，12月台股指數區間看17000點至17800點。其實就指數空間看相當有限，預期前進步伐會很緩慢，不過從個股來看，突破年度高點的個股早就是車載斗量、不可勝數，故應選擇強勢股操作，12月獲利空間還是相當大。

今年以來投信操作表現頗為優異，最明顯的是在盤勢低檔買進、高檔賣出，特別是在8至10月，市場低迷盤整時，投信連續不間斷買進，甚至是10月下旬出現破底走勢，投信依然不離不棄。由上述的事實，投信的看法值得參考，特別是選股方面。

11月投信從過去熱門題材移轉，基本上是往漲幅較少、本益比較低的電子股移轉，這裡必須說明，投信選股範疇還是電子股為主。然而不爭的事實是，AI股似乎已經被投信遺棄，成為連續賣超目標。

永豐投顧表示，不過再把10月投信買賣超金額與之對照，不少股票在兩個月之間出現反向操作，所以如果11月投信用力買而且漲幅大，則12月未必能再獲青睞，但11月投信買超的股票如果漲幅不大，12月很可能續漲、甚至成為作帳標的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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