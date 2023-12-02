艾成過世1年AI還原真容！張芸京開唱紀念 完成「超時空約定」
艾成去年8月墜樓身亡，生前他與張芸京組成「京成兄妹」，張芸京發揚艾成遺志，將於12月9日在Legacy Taipei舉辦京成兄妹「超時空的約定」演唱會，同名專輯《超時空的約定》也同步問世，特別的是，實體專輯的載體不是CD，而精心設計成一把寶劍造型的USB，裝幀包裝成一本武林祕笈。而演唱會中海報，則是藉由AI繪製，重現艾成的樣貌。
記者吳雨婕／綜合報導
這幅AI海報即是由馬來西亞插畫家林欣穎量身打造的作品，合作緣起於去年大馬艾成的追思會時，她暖心獻上用AI繪製的婚紗照給王瞳，讓王瞳一看就淚崩，因為艾成和王瞳沒有拍過婚紗照，隨著艾成離世也變成了無盡懸念，但透過林欣穎的婚紗照作品，王瞳和艾成超時空圓了夢，王瞳當時悲痛訴說失去艾成的心聲，「去年的今天，我從來沒有想過關上門之後，是我最後一次見到你，最後一次摸到你，最後一次聽到你叫我寶貝。」
追思會隔日大馬插畫家又獻上一幅新畫，裡頭是王瞳和張芸京當天的樣子，更加上了燦笑的艾成，搭著兩人肩膀的身影，三人的大合照非常寫實，王瞳也現身留言區感謝，「謝謝妳，總是給我們好大好大的安慰、驚喜。」
這次插畫家林欣穎助京成兄妹專輯一臂之力，其實她在中秋節時，也轉貼了一張引起眾人關懷的作品，畫作上頭有余苑綺、艾成、朱俐靜、黃鴻升、高以翔、吳孟達、賀一航、豬哥亮等一眾已逝藝人，大家開心地在月光下齊聚，讓全網直喊：「好暖！」
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