父母車禍亡！上海獨生女繼承8.8億遺產 新婚尪變臉狠提離婚爭產
中國上海市一位28歲的獨生女子，日前因父母發生車禍雙雙去世，繼承了家中2億人民幣、約新台幣8.78億元遺產，不料丈夫在處理完喪事後，以「個性不合」為由提出離婚，更要求共分遺產，引發中國網友熱議，衝上微博熱搜。就有律師提醒，為了避免類似狀況，長輩應記得在生前訂立遺囑，寫明財產分配。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《上海法治報》報導，康露（化名）的父母在旅遊途中發生車禍，雙雙去世。當時康露剛與老公新婚半年，老公一開始表現正常，陪在身旁共同處理喪事。但在不久後，康露老公卻以「個性不合」為由提出離婚，更直接二話不說搬出婚房，並向法院要求共分康露繼承的家中遺產。
對此，律師譚芳指出，由於康露父母未曾訂立遺囑，家中也無其他直系親屬，康露是唯一法定繼承人。而根據中國《婚姻法》規定，婚姻關係存續期間繼承所得的財產，歸夫妻共同所有，因此就法律上而言，康露老公還真的能夠主張共分遺產。
事情曝光後引發熱議，許多中國網友都痛批康露老公實在太壞了，「建議查查父母車禍的原因」、「難怪越來越多人不敢結婚」。律師譚芳也提醒，為了避免類似爭議發生，長輩應先訂立遺囑，寫明遺產由子女一人繼承、不作為夫妻共同財產，如此就不會在身後徒留諸多問題了。