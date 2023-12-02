高雄旅展掀高潮！魷魚遊戲真人挑戰賽 耶誕老人闖關奪大獎
「2023高雄市旅行公會冬季國際旅展」即日起-12/4於高雄展覽館登場，今（2）日搶搭「魷魚遊戲」與「耶誕節」話題，設計耶誕老人闖關，將經典遊戲重現，遊戲過程相當刺激有趣，參賽者無不卯足勁奪冠。最後由家住小港區的洪老師以30顆彈珠搶得第一，獲得「承億酒店」住宿券，她甜蜜的說，會跟老公一起去住。
記者陳美嘉／高雄報導
活動一開始，參賽者在主持人一聲令下後迅速著裝，將自己打扮成耶誕老人，然後跑到第2關卡，將麵包上的耶誕樹圖案用大頭針，一針一針把它剉下來，把圖騰抽出來後，就開始玩下一個關卡，兩兩互猜「海帶拳」，只見參賽者扭動身軀、浮誇動作，笑翻台下眾人，最終贏得所有彈珠者就是獲勝者。
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣， 各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值萬元的GoPro12、國內外機票、29吋行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。
蔡宗佑指出，搶攻寒假及農曆新年疫後旅遊復甦商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，迎接疫情解封後的消費熱潮，是歲末年終不容錯過的一場旅遊盛會。