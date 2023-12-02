T1／恩多狂砍31分！台新戰神111:104踢館　蔣淯安千分里程碑吞敗

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此役開賽客場作戰的戰神拉出一波6:0攻勢，黃聰翰單節投進5顆三分球、攻進15分，台新單節得到33分，也取得8分的領先。次節戰神這邊輪到洋將恩多發揮，單節他攻下11分，雲豹雖然一度追近比數，但得分火力過度集中在漢密爾頓和克羅馬身上，難以打開團隊進攻，球隊半場以45:60落後。
上一次交手時，其實恩多就給雲豹禁區造成相當大的麻煩，替補出戰砍下32分，若非戰神那一場三分球狀況太糟，雲豹應該也是凶多吉少，而這一場恩多依然對於球隊來說是很大的威脅。
第三節雲豹進攻未見有所起色，一度落後到19分。末節雲豹換上第二陣容開局，反而打出不錯的氣象，高錦瑋連得11分，追成76:86。暫停回來之後，戰神還是靠恩多強打漢密爾頓完成三分打，及時止血。
之後兩隊在有限分數內拉鋸，前三節打得比較沉寂的蔣淯安，終於稍有回神，先是接球命中三分，之後傳球給漢密爾頓拋投得分，助雲豹追到剩下4分差。
台新喊出暫停後，丁聖儒傳球助攻麥卡利切入將球塞進籃框，之後自己又拋投得手；但雲豹也做出反擊，高錦瑋和蔣淯安兩記三分球，讓雙方以101:103進入末節。
可惜前面落後的分數太多，雲豹今晚終究還是未能完成驚天反撲，戰神洋將麥卡利的關鍵兩分，加上之後恩多的罰球，再讓客隊拉開拉開到6分差，也鎖定最後的勝利。
這場比賽恩多攻下31分13籃板6助攻，還獲得14罰球機會，讓給予雲豹內線非常大的麻煩。主場軍以克羅馬的36分為最佳，高錦瑋得到23分，漢米爾頓19分15籃板。