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因佛洛伊德案入獄警在牢中被狂捅22刀！動手的是白人前黑手黨成員

▲美因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命案入獄的前警察蕭文（Derek Chauvin），日前在監獄中被人狂捅22刀，所幸沒有生命危險。（圖／美聯社／達志影像）
▲美因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命案入獄的前警察蕭文（Derek Chauvin），日前在監獄中被人狂捅22刀，所幸沒有生命危險。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國白人前警員蕭文（Derek Chauvin）於2020年，對已遭上銬的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）以膝蓋壓頸超過9分鐘，導致佛洛伊德喪命，因而引發眾怒，在全美各地掀起「黑人的命也是命」示威，蕭文也因謀殺罪被判處22年6個月有期徒刑入獄。不過，蕭文11月24日在獄中遭前幫派成員圖斯卡克（John Turscak）猛刺22刀，傷勢嚴重但沒有生命危險，圖斯卡克目前被指控謀殺未遂。

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根據《BBC》報導，圖斯卡克是一位白人，曾是墨西哥「黑手黨」成員，案發當天他於午餐時間在監獄的圖書館內持刀襲擊蕭文，並坦承自己花了一個月的時間在考慮要不要動手，特意選在黑色星期五當天攻擊，是為了呼應「黑人的命也是命」以及個人黑手黨的身份。

法庭文件顯示，圖斯卡克曾向獄警誇口，如果不是被攔下，他就會殺死蕭文。但後來在接受調查時，圖斯卡克又否認自己有意置蕭文於死地。無論如何，蕭文雖身中22刀但沒有生命危險，但檢方仍決定以謀殺未遂起訴圖斯卡克。

當年負責起訴蕭文的明尼蘇達州總檢察長艾里森（Keith Ellison）表示，自己對這起襲擊事件感到「悲傷」，蕭文已經因為自己的犯行遭到定罪並入獄服刑，不應該再遭到暴力私刑的對待。

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