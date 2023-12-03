實境節目一窩蜂走出台灣！玩法大不同　靠「這樣做」搏觀眾眼球

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楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的《老少女奇遇記2》前往日本4地區，希望透過節目，聚焦台灣人在異地打拚的真實生活，除了工作，更強調背後的情感、家庭、友情等。透過3位老少女的親和力和同理心，深入探訪和貼身細膩的觀察，讓觀眾跟著了解他們的人生旅程，從中找到共鳴。
《綜藝玩很大》遊戲結合異國文化寓教於樂
由吳宗憲、KID、坤達主持的中視、三立綜藝外景實境節目《綜藝玩很大》，自國門大開後去年底至今已去了韓國、馬來西亞、沖繩、越南、阿曼王國。以競賽為主軸的《綜藝玩很大》，將遊戲融入當地特色，讓大家邊玩邊了解與體驗異國文化。欣賞風光美景的同時，可能題目就在其中，讓人時刻不得鬆懈。節目開播9年，僅管遊戲內容時常變化，但久了觀眾也難免疲乏，藉著出國跑跳，衝撞不同火花，增加吸引力。
《木曜4超玩》吃喝玩樂、體驗一日當地特殊職業
邰智源、KID、溫妮、泱泱、謝坤達和阿部瑪利亞主持的麥卡貝網路實境節目《木曜4超玩》，近1年也到訪了美國、日本、印尼，除了外景基本吃喝玩樂介紹外，《木曜4超玩》最夯的一日體驗各行各業的「一日系列」更是不能少；體驗當地職業，像是在日本當牛郎，內容有趣深受粉絲喜愛，影片點擊3個月內就破百萬。
《飢餓遊戲》知名景點競賽兼觀光 跳澳門塔賣命演出
孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮主持的中視綜藝外景實境節目《飢餓遊戲》，為了慶祝節目7週年，前進澳門。除了在遊戲過程造訪當地知名景點外，競賽兼觀光介紹，地標「澳門塔」更是重頭戲，看著藝人們賣命演出，挑戰233米高空平台躍下，讓觀眾跟著頭皮發麻。
《我們這一攤》日本祭典擺攤用美食做交流
華視、三立實境節目《我們這一攤》，王彩樺、胡宇威、夏和熙前往日本，眾人前往祭典擺攤，偶像中間淳太也來助陣。《我們這一攤》用鏡頭帶台人感受日本祭典的熱鬧，也在攤販上賣台灣小吃，用美食和日本人交流。擺攤過程中看著平常光鮮亮麗的藝人們，各個手忙腳亂，慌張一面全不藏了；最終又發揮團隊精神，努力克服語言障礙，翻轉岌岌可危的財務狀況，成節目大亮點。
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