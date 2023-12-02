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Apple地圖遭點名失敗產品！全場秒曝「超猛優勢」打臉：根本強炸

▲近日就有網友認為身邊的人普遍都沒有在使用Apple Maps，好奇問「Apple Maps是失敗的產品嗎？」貼文曝光後，全場反而留言激讚超好用。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日就有網友認為身邊的人普遍都沒有在使用Apple Maps，好奇問「Apple Maps是失敗的產品嗎？」貼文曝光後，全場反而留言激讚超好用。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

現代人出門找路都是靠手機裡的地圖導航，也可以利用地圖App找景點、搜尋景點資訊。而近日就有網友認為身邊的人普遍都沒有在使用Apple地圖，好奇問「Apple Maps是失敗的產品嗎？」貼文曝光後，全場反而留言激讚超好用，並指出Apple地圖的優勢在於導航功能完善。 

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該名網友在PTT發文，他以「Apple Maps是失敗的產品嗎？」為題，表示有用iPhone的人都知道，Apple系統有內建自己的地圖，但他卻很少看到身邊的人使用，「包含我自己也是這樣，Apple map用起來就是覺得奇怪」，讓他忍不住好奇問：「它是不是個失敗的產品？」 

貼文曝光後，網友紛紛留言「我怎麼覺得很多人用Apple Maps」、「導航好用，主要是語音好聽」、「現在還有標路口紅綠燈，強到炸」，綜合網友意見，最多人認為Apple地圖的優勢在於導航功能完善，語音提醒得很清楚，且還會顯示紅綠燈及測速。

不過，也有人指出「台灣圖資待改善」、「在台灣是，在其他某些國家不是」、「用過一次Apple Maps直接放棄，不直覺畫面又太精簡」、「Apple Maps最新使用還是那樣，搜不到想要去的地方，還是google比較好找」。 

▲綜合網友意見，最多人認為Apple Maps的優勢在於導航功能完善，語音提醒得很清楚，且還會顯示紅綠燈及測速。（示意圖／翻攝Unsplash）
▲綜合網友意見，最多人認為Apple地圖的優勢在於導航功能完善，語音提醒得很清楚，且還會顯示紅綠燈及測速。（示意圖／翻攝Unsplash）
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導Apple地圖更新後3大強項，包含「3D顯示」功能，使用者只要在Apple地圖中右上角的「選擇地圖」先切換成「衛星」，就會出現一個3D標誌再切回「探索模式」，地圖就會變成3D物件，還可透過雙指轉動、縮小放大等。   

除了3D顯示，Apple地圖還多了AR導航，選擇想要去的地點，按下導航後，再點擊畫面右上方的實景功就能進入AR導航。對於在小巷弄的步行使用上還算是方便。 

另外還有「離線地圖」，使用方式和Google地圖相似，用戶可以提前下載想欲前往區域的圖資，之後就可以在沒有行動網路下進行導航和搜尋景點。此外，Apple Watch升級到watchOS 10後 ，透過iPhone iOS 17下載 Apple Maps離線地圖和導航，同樣也能夠在Apple Watch上使用Apple離線地圖進行導航。 

▲Apple 地圖，3D顯示。（圖／周淑萍攝）
▲Apple地圖加入3D顯示，可以透過雙指轉動、放大地圖。（圖／周淑萍攝）

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