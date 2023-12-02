Apple地圖遭點名失敗產品！全場秒曝「超猛優勢」打臉：根本強炸

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貼文曝光後，網友紛紛留言「我怎麼覺得很多人用Apple Maps」、「導航好用，主要是語音好聽」、「現在還有標路口紅綠燈，強到炸」，綜合網友意見，最多人認為Apple地圖的優勢在於導航功能完善，語音提醒得很清楚，且還會顯示紅綠燈及測速。
不過，也有人指出「台灣圖資待改善」、「在台灣是，在其他某些國家不是」、「用過一次Apple Maps直接放棄，不直覺畫面又太精簡」、「Apple Maps最新使用還是那樣，搜不到想要去的地方，還是google比較好找」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導Apple地圖更新後3大強項，包含「3D顯示」功能，使用者只要在Apple地圖中右上角的「選擇地圖」先切換成「衛星」，就會出現一個3D標誌再切回「探索模式」，地圖就會變成3D物件，還可透過雙指轉動、縮小放大等。
除了3D顯示，Apple地圖還多了AR導航，選擇想要去的地點，按下導航後，再點擊畫面右上方的實景功就能進入AR導航。對於在小巷弄的步行使用上還算是方便。
另外還有「離線地圖」，使用方式和Google地圖相似，用戶可以提前下載想欲前往區域的圖資，之後就可以在沒有行動網路下進行導航和搜尋景點。此外，Apple Watch升級到watchOS 10後 ，透過iPhone iOS 17下載 Apple Maps離線地圖和導航，同樣也能夠在Apple Watch上使用Apple離線地圖進行導航。