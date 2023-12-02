《一代女皇》金佩姍身家上億！金戰袍辣曬美胸 64歲好身材被看光
「黃金歲月青春99演唱會」今（2）日下午在台中中興大學惠蓀堂登場，由今年64歲唱紅〈一代女皇〉、身家上億的金佩姍領軍小百合周玥綺、陳隨意、秀蘭瑪雅、蔡義德、吳申梅與郭忠祐獻唱。極有誠意的金佩姍，重金訂製女皇行頭，扛著頭套、戰袍總共5公斤登台，還加碼露出性感美胸。
記者吳雨婕／綜合報導
這次扛著著5公斤的行頭站上舞台，金佩姍與主持人胡鴻達演唱金曲〈神鵰俠侶〉，她開心問候粉絲：「大家好，睽違10年好久不見，我又再現江湖。」除了黃金女皇戰袍外，金佩姍還穿上美人魚造型的禮服，閃閃發光獻唱〈夕陽山外山〉，她還唱了經典歌曲〈新不了情〉。
金佩姍分享，昨晚非常的好睡，而她那套美人魚造型，她笑說：「老媽一直介意胸部露太多了，美人魚造型十分貼身，演唱會前除了練嗓外，就是練腹肌，好開心成功的消除小腹，穿上貼身禮服！」
陳隨意則是身穿一襲銀色外套登台，他分享：「這次有參考偶像張學友的風格，我連結婚都沒這麼慎重，造型服材質與款式就討論了兩個月，過往造型服都是老婆謝宜君親手打點，此次演唱會我完全沒拜託她，訓練自己參與造型服，希望讓她驚豔。」引人注意的是，謝宜君在早上演出完後，特別趕來力挺老公陳隨意。
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