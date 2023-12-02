乘著流動樂音　高美館《江賢二2023個展》12/2璀璨呈獻

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江賢二自1980年代至今的創作百餘件，不僅有許多人熟悉的經典系列作品，也收錄「金馬60」活動主視覺設計所運用之〈比西里岸之夢〉兩件系列作品外。也涵蓋了江賢二超過20件2023年新作，如〈牧神的午後23-07〉、〈百年廟 23-00〉、〈廊香教堂——向科比意致敬2023〉等作，高美館期盼能承繼藝術家「藝術能淨化人心」的信念，展現他豐沛的精神力和近年創作的豐碩成果。
高雄市政府文化局副局長簡美玲除代表高市府感謝江賢二為高雄帶來如此精湛的展覽，也表示，江賢二的作品反映著他旅外數十年、心中對於台灣這片土地的思念，以及對自然與海洋的眷戀，尤其〈海的聲音〉、〈比西里岸之夢〉等藝術家在台東所繪的經典之作，與港都高雄同樣有著和海洋密不可分的關係，更讓這次展出顯得親切又深具意義。
高美館代理館長林羿妏指出，在展覽的脈絡上，高美館策展人崔綵珊特別拉出了蘊藏在江賢二作品中自然地景和古典音樂的軸線；而在空間規劃上，團隊則運用挑高展廳多視角的觀看角度，打造有別於藝術家過往展覽的空間體驗。
江賢二表示，這次展出的幾件新作都是他年輕時候擺在心裡很久，曾經想做、也試著做，卻做不出來的作品。隨著環境的改變，年齡的增長，以及有機會遇到不同的材料，自然而然地創造出來的」，他也讚賞高美館空間改造後的挑高展廳，在空間感受、光膜光線設計上，是全台最棒的展覽場域。
公益平台文化基金會董事長嚴長壽也提及，接下來3、5年藝術家江賢二應該不會再到國外展出，而是要把最好的作品留在台灣，邀請世界各地的觀眾來到台灣，感受江賢二為這片土地創作的熱忱，也期盼明年將開放的江賢二藝術園區能夠成為台灣的文化地標。
高美館《江賢二2023個展》以作品〈海的聲音21-00〉作為序幕，首度以三維空間呈現江賢二這件長達10米的平面創作，營造如月光照耀在太平洋海面的夢幻場景。在另一挑高展廳中，江賢二以德布西《牧神的午後前奏曲》命題的新作〈牧神的午後23-00〉則以弧形排列懸掛46張浪板所組成，隨著展間光線設計的變化，呈現山海邊界清新的光線及呼吸的脈動。
高美館《江賢二2023個展》並將推出多場講座、導覽和展演等豐富的跨域活動──12月9日下午2時由公益平台文化基金會董事長嚴長壽主講「我所認識的江賢二──醞釀、開展到綻放」；12月24日下午3時由著有《從巴黎左岸，到台東比西里岸：藝術家江賢二的故事》專書作者吳錦勳向大眾導覽介紹展覽。JUST IN XX創辦人周裕穎在2024年1月24日將帶來結合藝術與時尚的時裝跨域展演；2月24日則將邀請知名樂評人焦元溥以古典樂的面向談論江賢二的創作。
主辦單位於展覽期間舉辦「江我拍進你畫裡」社群串連活動，邀請觀眾發揮想像力或穿搭風格拍下呼應作品的創意照片，讓自己融入江賢二的畫作之中。更多展覽相關資訊請詳高雄市立美術館或江賢二藝術園區臉書、和官網資訊，亦可於Line搜尋加入江賢二藝術園區官方帳號即時掌握展覽動態。