T1／戰神洋將恩多摧毀台啤雲豹禁區　兩次交手砍下63分23板

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這2場比賽台新洋將恩多都打出很棒的表現，上一次他攻下32分10籃板，今晚則得到31分13籃板6助攻3阻攻，還製造了多達14次罰球，給予雲豹禁區十分大的壓力，也製造給隊友更多外線空檔機會。
32歲、211公分的恩多經驗豐富，曾於法國、西班牙、南韓聯賽征戰，也是塞內加爾國家隊成員。雖然他不算是典型重型中鋒，但是身材噸位很夠，對上比較偏向4號身材的漢密爾頓，在對抗上取得了明顯的優勢，也是台新的絕對強點。
雲豹美籍教練歐森坦言，恩多身材高大、也很有實力，「相信他不只是對我們打得好，對上聯盟其他球隊也有很棒的發揮」。
恩多不是庫薩斯那種低位技巧紮實的大中鋒，更多是一個純粹的終結點，但在這個越打越小的聯盟之中，他對上一些球隊有著明顯優勢。但當碰上高度足夠的中信特攻時，個人數據就會有所縮水。
恩多在就讀聖文德書院期間，就是一名防守能力出色的球員，曾入選大西洋十大聯盟的年度防守第一隊、年度第三隊。他也強調防守一直是自己十分注重的一環，希望能帶給球隊好的防守能量。
會防守的洋將不少見，但願意持續和隊友溝通防守細節的洋將倒是不多，恩多就屬於後者，他受訪時透露自己打過很多聯盟，「我們在訓練時不斷強調防守細節，在比賽中要跟著計畫走，減少失分。我從大學到職業都是以防守為優先的一個球員，我認為只要我們能夠減少失誤，就可以在這方面做得更好。」