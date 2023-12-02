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T1／戰神洋將恩多摧毀台啤雲豹禁區　兩次交手砍下63分23板

▲臺北台新戰神洋將恩多開季至今場均23.8分11.8籃板，在禁區攻防兩端都十分有威力。（圖／T1聯盟提供）
▲臺北台新戰神洋將恩多開季至今場均23.8分11.8籃板，在禁區攻防兩端都十分有威力。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

臺北台新戰神是一支以快速攻防轉換作為招牌的球隊，不過球隊大洋將恩多開季至今卻展現自己在五號位上作為茅點突破的能力，場均可繳出23.8分11.8籃板，在禁區攻防兩端都十分有威力。今天在球隊以111:104擊敗台啤雲豹的比賽，他也攻下31分13籃板，在籃下幫助球隊打出破口。

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上一次兩隊交手，台新以99:102惜敗雲豹，該場比賽他們外線打不開，20投只有2中，命中率並不理想。不過教練團仍鼓勵全隊持續出手，今天他們反彈投出31投12中的命中率，也順利完成復仇。

這2場比賽台新洋將恩多都打出很棒的表現，上一次他攻下32分10籃板，今晚則得到31分13籃板6助攻3阻攻，還製造了多達14次罰球，給予雲豹禁區十分大的壓力，也製造給隊友更多外線空檔機會。

32歲、211公分的恩多經驗豐富，曾於法國、西班牙、南韓聯賽征戰，也是塞內加爾國家隊成員。雖然他不算是典型重型中鋒，但是身材噸位很夠，對上比較偏向4號身材的漢密爾頓，在對抗上取得了明顯的優勢，也是台新的絕對強點。

雲豹美籍教練歐森坦言，恩多身材高大、也很有實力，「相信他不只是對我們打得好，對上聯盟其他球隊也有很棒的發揮」。

恩多不是庫薩斯那種低位技巧紮實的大中鋒，更多是一個純粹的終結點，但在這個越打越小的聯盟之中，他對上一些球隊有著明顯優勢。但當碰上高度足夠的中信特攻時，個人數據就會有所縮水。

恩多在就讀聖文德書院期間，就是一名防守能力出色的球員，曾入選大西洋十大聯盟的年度防守第一隊、年度第三隊。他也強調防守一直是自己十分注重的一環，希望能帶給球隊好的防守能量。

會防守的洋將不少見，但願意持續和隊友溝通防守細節的洋將倒是不多，恩多就屬於後者，他受訪時透露自己打過很多聯盟，「我們在訓練時不斷強調防守細節，在比賽中要跟著計畫走，減少失分。我從大學到職業都是以防守為優先的一個球員，我認為只要我們能夠減少失誤，就可以在這方面做得更好。」

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