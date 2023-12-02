朱軒洋不當「省話一哥」首接主持棒！羞認曾敬驊：讓我學會轉大人

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節目製作人方夢貞不客氣地表示，「雖然一開始拍他們真的很有挑戰！」但節目組也透過不同任務，去學習、去觀察兩位雙帥，像是在蘭嶼餐廳打工，或是挑戰高山協作的體力活等等，直呼：「我必須說，這兩位在節目裡雖然看起來鏘鏘的，但他們真的很努力，每一個任務都花盡所有的力氣，相當感動！」
由於朱軒洋才剛動完腳部的十字韌帶手術，至今還在復健，因此負重登高山對他負擔更大，不過聊起拍攝當下，朱軒洋一看到曾敬驊走在前面健步如飛，讓他內心滿是焦慮，便努力讓自己跟上步伐，曾敬驊也相當體貼，主動幫朱軒洋負擔5公斤的重量，他笑說：「其實真正高山協作都是背60公斤起跳，我們一個15公斤、一個25公斤真的是很菜鳥。」
經過節目的拍攝後，雙帥就被問到對理想中大人模樣的嚮往，朱軒洋真情地告白，其實曾敬驊就是自己的榜樣，「因為節目拍攝每天都跟他相處，發現自己就是想成為像他一樣的大人，尤其作為演員，他有很多地方值得我學習。」曾敬驊聽完後也表示自己有相同的感受，都認為對方是自己值得學習的對象，充分展現兩人的好情誼。
《二呆流浪記之完全大人手冊》全季共13集，將在2023年12月17日起正式開播，公視頻道每周日晚間9點首播、晚間10點八大綜合台、公視+、Netflix同步上架播出。另外公視+獨家推出節目番外篇《我以為，流浪很簡單...》，曾敬驊、朱軒洋兩人將分享他們的流浪經驗談，共8集充滿驚喜的獨家番外篇，在公視+ 12/16起隔周六晚間20:00獨家上架。
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