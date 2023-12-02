王貞治為大巨蛋投出歷史性第一球！中國信託號召球迷為中華隊加油
世界全壘打王挺台灣，王貞治赴台北大巨蛋投出首場正式比賽前的歷史性第一球！中國信託商業銀行贊助「第三十屆亞洲棒球錦標賽」，號召球迷為中華隊加油，亞錦賽開幕戰明（3）日將於台北大巨蛋開打，由中華隊出戰韓國隊，總計17,000名幸運球迷將進場為中華隊加油，見證台北大巨蛋歷史時刻。中華民國棒球協會特別邀約「世界全壘打王」王貞治先生訪台，為台北大巨蛋投出深具歷史意義的第一球。
生活中心／綜合報導
台北市市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari以及中華棒協理事長辜仲諒今（2）日特地陪同王貞治先生參觀台北大巨蛋，王貞治先生表示，台北大巨蛋花了很長時間才完成，場館高度很高、很漂亮，可能也研究美國和日本巨蛋球場設計，才能達到這個程度，他非常感動。王貞治先生說，他以前是選手、總教練，但他現在會以經營球團的角度來看，不只是選手的想法，粉絲和小朋友的設施也很重要，這對台灣棒球未來有一定有很大幫助。他表示，如果身體沒有問題，希望下次來台北大巨蛋看台灣棒球的成功。
王貞治先生表示，1988年，35年前東京巨蛋啟用時，他站在草皮上覺得腳還會抖，相信今天中華隊選手也是一樣感覺。環境造英雄，台北大巨蛋一定會改變台灣棒球的未來，希望大家爭取機會為台灣加油，他也覺得大巨蛋比日本東京和福岡巨蛋更好，選手能夠在這裡比賽，應該要有自信，為了國家、亞洲爭取榮光。王貞治先生表示，明天亞錦賽開幕戰是重要的比賽，希望台灣一定要贏韓國，並期待三年後的世界棒球經典賽，日本和台灣可以一起牽手前進美國，進入最後決賽。
辜仲諒理事長表示，非常榮幸能邀請王貞治先生為台灣加持，參加台北大巨蛋開球儀式，三十多年前，中華職棒元年開打時也是邀請王貞治先生擔任開球打者，是歷史上的時刻。王貞治先生是一位偉大的運動家，時時刻刻關心台灣棒球，帶給國家、社會正面能量、給予小孩子、年輕人很好的指導和建議，包括自己本人，王貞治先生給予辜仲諒理事長人生最好的建議就是永不放棄，他也以此勉勵中華隊，要傳承這份精神。辜仲諒理事長希望明天中華隊靠團隊合作，腳踏實地一棒一棒打出去上壘，打贏韓國隊，為國爭光。
本屆亞錦賽自12月3日至10日假台北大巨蛋、台中洲際棒球場及新北新莊棒球場舉行，其中開幕戰、B組預賽、超級循環賽及決賽將於台北大巨蛋進行。中華棒協理事長辜仲諒在亞錦賽賽前記者會為中華隊授旗，期勉中華隊旗開得勝，出席記者會的中國信託銀行董事長利明献表示，中國信託十分榮幸持續做為中華隊征戰國際的最強後盾，繼年初獨家冠名贊助國際賽事2023年WBC之後，持續力挺亞錦賽，期待以實際行動攜手球迷為台灣棒球喝采。
以「稻草人式打擊法」為人熟知的王貞治先生，是世界棒壇傳奇球星，職棒生涯共擊出868支全壘打，迄今仍無其他職棒選手打破紀錄；長年旅居日本，但王貞治先生對台灣的深厚情感不言可喻。此次受邀訪台，王貞治先生投出歷史上的第一球，辜仲諒理事長也化身捕手接球，王貞治先生更拓印雙手印，留下台灣棒壇經典時刻的永恆紀念。
12 月 3 日台灣首戰將強碰南韓隊揭序曲，中國信託Home Run Taiwan 也會在 YouTube 開闢「亞錦賽熱血聊天室」，邀請體育主播蔡明里、楊正磊，以及專業球評黃忠義東哥，與大家線上看球聊天，歡迎一起上www.youtube.com/@HomeRunTaiwan為台灣加油。