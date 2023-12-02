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專挑落單街友「行刑式槍決」！洛杉磯疑現連環殺手　4天內3人慘死

▲美國洛杉磯（Los Angelas）驚傳疑似發生連續殺人案件，4天內3人遇害，洛杉磯警察局（LAPD）昨日公佈疑犯的照片和車子，呼籲民眾提供線索。（圖／翻攝自洛杉磯警察局官網）
▲美國洛杉磯（Los Angelas）驚傳疑似發生連續殺人案件，4天內3人遇害，洛杉磯警察局（LAPD）昨日公佈疑犯的照片和車子，呼籲民眾提供線索。（圖／翻攝自洛杉磯警察局官網）

記者倪浩軒/綜合報導

美國洛杉磯（Los Angelas）驚傳疑似發生連續殺人案件，洛杉磯警察局（LAPD）昨（1）發布聲明稿表示，11月26日至29日期間，發生了3起謀殺案，警方發現案件呈現出某種共通模式，且在案發現場的監視畫面都發現一位身穿白色連帽上衣的嫌犯以及同一輛轎車。目前全案仍在調查當中，警方公布照片呼籲民眾提供線索，同時也要提供警覺，維護自身安全。

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洛杉磯警察局表示，4天內發生的3起命案中，共同的特徵包括死者都是落單的街友，兇手皆在近距離開槍射殺，犯案時間都在凌晨2～3點，案發地點都在偏遠的人行道或小巷，初步調查顯示死者全是在睡夢中被殺害，且警方調閱現場的監視畫面後，發現一位身穿白色連帽上衣的男子以及同一輛轎車，都有在3處槍擊現場出現。

雖然目前還不能確認照片中人便是兇手，3起命案是否為同一人所為也並未肯定，但警方確實認為該位白色連帽上衣男子涉有重嫌，且兇手顯然是鎖定街友下手，已透過相關單位提醒流浪街頭的街友們，最近盡量不要單獨行動。

洛杉磯警察局強調，正在動用一切可用資源，爭取最短時間內讓案情水落石出。而在調查期間，警局也與市政府密切合作，開放緊急避難所，呼籲街友可透過冬季緊急庇護計劃尋求協助，希望確保街友們的人身安全。

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