洪孟楷聯合競總成立！馬洪先後到場站台 讚「一路走來始終如一」
2024總統立委選戰倒數42天，國民黨新北市第一選區立委洪孟楷今（2）日聯合競總成立，前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱前後到場助講，馬英九先讚賞其在立委任期內的表現，希望大家支持連任，一起下架民進黨；而洪秀柱則是壓軸登場，抨擊民進黨及賴蕭配後，她要求洪孟楷「在立法院可以講道理的人，就好好溝通，不能溝通的話，就奮力對抗」，反酸馬英九「溫良恭儉讓」最後讓到政權都讓掉了。
記者林莞茜／綜合報導
國民黨新北市第一選區立委洪孟楷聯合競總今日成立，找來前總統馬英九和前國民黨主席洪秀柱站台，馬英九一來便致詞表示，四年前他曾來助選，上一次成功，這一次要更成功，並稱讚洪孟楷「一路走來始終如一」做立委很真心、很認真，不只在中央問政，地方也不忘耕耘，因為有好爸爸、好媽媽做好的示範，馬英九也認可洪孟楷對兩岸議題非常熟悉，希望大家能夠支持他連任，一起下架民進黨。
馬英九前腳離開，洪秀柱最後壓軸登場，先抨擊民進黨的男人沒一個好東西，自稱重情重義、愛鄉愛土，實則重粉味、愛查某（女人），還說未來美國在背後下指導棋，台灣會亂套，因此她只要求洪孟楷一個條件「在立法院可以講道理的人，就好好溝通，不能溝通的話，就奮力對抗」，接著還反酸過去馬英九強調「溫良恭儉讓」，最後是把政權都讓掉了。
洪秀柱說，國民黨總統參選人侯友宜強調「安居樂業」，老百姓要的是有前途，可以不用打仗，因此拜託大家用三張選票支持「侯友宜、洪孟楷以及國民黨」。