參加1202勞動權益訴求大遊行！郭倍宏提解方

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郭倍宏表示，依據《勞工退休金條例》要求雇主每月提撥工資的6%作為遞延工資，旨在積累部分當下的工資，以確保勞工退休後能夠享有穩定的收入。然而，自從勞工退休新制實施18年來，提撥率一直維持在6%，過去20年中，消費者物價指數上漲近2成，這意味著原本提撥的工資實際購買力已經下降。因此他主張立即將勞工退休金提撥率提高至7%，並致力於逐年提高雇主的提撥比例。
郭倍宏也認為，勞工是公司不可或缺的成員，他們的權益和聲音應該得到更有效的代表。 因此，提出了推動「勞工董事」政策，其目的在於強化勞工在企業治理中的參與，同時提升公司的社會責任感。
郭倍宏指出，儘管存在法源依據及法令衝突的問題，他仍認為這項政策有望透過勞工董事作為仲介，減少勞資衝突，促進公司基層和決策層之間的有效溝通，有助於改善公司效率並提高企業競爭力。 且中小型企業由於員工數量較少，且企業擁有者通常也參與基層工作，因此增設勞工董事未必適用。
不過，在勞工人數眾多的上市櫃企業中，迫切需要加速研擬修正《公司法》以實現勞工董事的增設，來保障勞工在大企業內部的監察權與行政權。郭倍宏也建議上市櫃企業增設勞工董事若要能夠增進一步，必須先修正《公司法》第192條之1的限制，這需要大家一同來努力。他也希望未來能夠與大家分享有關勞工董事在國外的成功案例。
中小企業是台灣經濟的支柱，提供八成以上的就業機會。然而，由於對於勞動法規的實際了解不足，它們常常陷入勞資糾紛。郭倍宏指出，政府通常只在勞資糾紛升級時介入調解，卻鮮少看到政府積極支持資方管理勞工關係的政策。這導致政府需要耗費更多資源來解決糾紛。
他認為將這項政策提升至中央法律層次，並普及到各縣市的勞動局，將對促進勞資和諧、共同推動經濟發展有極大幫助。同時，大家也支持「不當勞動行為裁決委員會設立南部中心」，勞動部遷移高雄；支持警消自組工會。