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NewJeans抱走MMA大賞！〈Ditto〉打敗JISOO〈FLOWER〉奪年度歌曲

▲NewJeans奪得MMA大賞，夯曲〈Ditto〉拿下年度歌曲獎。（圖／翻攝自New Jeans IG）
▲NewJeans奪得MMA大賞，夯曲〈Ditto〉拿下年度歌曲獎。（圖／翻攝自New Jeans IG）

記者薛羽彤／綜合報導

南韓歌壇年末盛事2023 Melon Music Awards （2023 MMA）昨（2）日在仁川舉辦，女團NewJeans憑藉歌曲〈Ditto〉抱走年度歌曲大賞、還有年度藝人肯定，一口氣抱走兩座大賞；年度專輯則由IVE取得，年度製作為NCT Dream。

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▲NewJeans以〈Attention〉、〈Ditto〉等熱門歌曲迅速成為新生代大勢女團，有「怪物新人」之稱。 （圖／翻攝自New Jeans IG）
▲NewJeans以「怪物新人」之姿，拿下年度歌曲獎。 （圖／翻攝自New Jeans IG）
NewJeans今年迅速崛起，人氣、知名度竄升，年初發行的新歌〈Ditto〉紅了一整年，打敗(G)I-DLE〈Queencard〉、JISOO〈FLOWER〉等夯曲，順利拿下年度歌曲殊榮，成員Danielle在台上領獎時忍不住哽咽落淚，並代表團體用英文再次致謝。

IVE以「I've IVE」奪得年度專輯，她們領獎時激動淚崩，Rei飛馳內疚自己因身體狀況暫停宣傳活動，一度哭到說不出話。明年3月她們將來台開演唱會，11月30日門票開賣，不到1分鐘就完售，顯示IVE的高人氣。

▲IVE的新歌《Baddie》在SBS音樂節目《人氣歌謠》勇奪第1名。（圖／翻攝IVE IG）
▲女團IVE得到年度專輯獎，致詞時忍不住落淚。（圖／翻攝IVE IG）
年度製作由NCT Dream拿下，首次參加MMA頒獎典禮就拿下大獎，Mark有感而發表示「沒想到會可以拿到這個獎，今年其實只有出一張專輯，我只想說成員們都辛苦了」；中國籍成員辰樂以中文發表感言，感謝所有幫助過他們的人還有粉絲們，「我們會繼續用更好的音樂、更好的作品以及舞台來報答大家。」

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