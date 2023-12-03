房市／永續消費夯！台灣地方創生基金會推地方創生主題館

我是廣告 請繼續往下閱讀
「地方食味」專區則是地方團隊從「食」的角度切入，重新審視自己的家鄉，展現地方生活的不同面貌。指標設計館「果嶼」與小農進行合作，以協議價格收購賣像不佳的水果與生產過剩果物作為產品原料，製成果乾與果醬等加工品，並加以設計包裝禮盒作為伴手禮，賦予每一顆水果新生命。
「地方工藝傳承」專區則收錄發展地方工藝的地創團隊，指標設計館「藺子」創辦人廖怡雅希望能復興苑里、大甲曾經繁榮一時的藺草編織手工技藝，發展文創商品，讓在地產業永續發展，也可望提升在地生活美學。「地方綠色循環經濟」專區收錄地方創生團隊以「綠色經濟實踐者」為主軸，建立農產品代銷平台，互惠共享，利潤回饋弱勢，實踐綠色經濟模式帶動地方創生。
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，基金會平台已經有超過220個地方創生團隊，許多人詢問要如何進一步認識以及購買地創商品，未來只要到訪基金會官方網站就能直接連結到地方創生主題館網站頁面，選購這些富有設計美學、提升生活質感的商品，也期待將更多地方的創意設計推向國際市場，也希望未來有更多地方創生團隊能加入Pinkoi「地方創生主題館」。
Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭表示，Pinkoi站上有超過5萬個來自世界各地的設計品牌，發現具有在地故事、地方特色的產品是十分受到海內外消費者喜愛的。這次與台灣地方創生基金會合作，再次發現了台灣深度的文化魅力，期待透過平台的力量，能夠協助推廣台灣的魅力讓更多人看見，期待未來能夠有更多合作的主題企劃。
2021年在信義房屋的支持下，被譽為「台灣創生教母」的前國發會主委陳美伶成立第一個全國性的「台灣地方創生基金會」，目標將基金會打造成資源媒合的平台。擔任起公私協力的角色，整合與對接資源，為創生團隊有效解決問題、彼此交流成長。