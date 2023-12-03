國際刑警組織排台　駐美副代表投書美媒指中國「惡意操作」

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鄭榮俊投書華盛頓時報表示，現今全球化的世界讓犯罪不分國界，人口販運、網路詐騙及恐怖主義形式不斷變化更產生前所未有的威脅，並需要國際合作。對於許多國家而言，加入「國際刑警組織」能大幅度降低該威脅的嚴重性，然而台灣卻被排除在外。
鄭榮俊說，「國際刑警組織」是世界最大的執法組織，有195個成員國，該組織收集犯罪資料並建立龐大資料庫，成員國可根據調查需求從中提取資訊或做出貢獻，惟因中國在國際體系惡意操作，台灣數十年來一直被禁止有意義地參與該組織。
鄭榮俊指出，當中華人民共和國在1984年加入「國際刑警組織」時，該組織開始堅持北京對台灣主權的虛假主張，儘管中國從未統治台灣；台灣在國際舞台所有領域均面臨中國壓迫。北京經常扭曲聯合國大會第2758號決議阻止台灣參與聯合國組織及限制台灣國際空間。儘管該決議僅決定誰代表「中國」，然中華人民共和國卻錯誤地將此作為其領土主張的證據並反覆運用，亦為「國際刑警組織」排除台灣辯護。
鄭榮俊提到，孤立台灣真正後果為全球安全網創造犯罪分子可利用之門戶。台灣被迫以逐案與友好國家合作，延長即時追蹤罪犯時間，讓罪犯有更多時間逃脫。
鄭榮俊說明，因被排無於「國際刑警組織」，台灣轉與理念相近國家合作打擊犯罪集團，並贏得國際認可。美國國務院2023年人口販運報告，台灣連續14年名列第一級（Tier 1）國家。
鄭榮俊強調，沒有什麼可取代與「國際刑警組織」的直接合作，台灣迫切需要結束孤立於「國際刑警組織」外，讓全球警察單位能更有效地打擊跨國犯罪。
另外，鄭榮俊也感謝美國34州本年通過53項支持台灣的決議，其中14項明確呼籲將台納入該組織，另本年7月美聯邦眾院通過美眾院通過「台灣國際團結法案」，以反制中國孤立台灣之行為。