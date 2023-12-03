《老少女》輸曾國城「益智、實境是否分家」 PD崔長華點出關鍵
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持、桂田文化藝術基金會出品的實境節目《老少女奇遇記》第二季前進日本找尋住在當地的台灣人，挖掘他們在異地打拚的真實生活。節目第一季播出叫好又叫座，還獲得第58屆金鐘獎「最佳益智及實境節目獎」及主持人獎入圍肯定。可惜主持人獎最終敗給曾國城《一字千金》，當時同樣也被打敗的實境節目《綜藝玩很大》主持人吳宗憲就開酸，認為外景實境很辛苦，棚內益智節目不能相比「益智、實境類型節目應該分家」。對此，《老少女奇遇記》製作人崔長華，也坦言「我當然覺得應該分開，而將同類型的節目放在一起公平競爭」，並強調「型態就算分家，評審才是公平的最大關鍵」。
記者黃盈容／台北報導
崔長華擁有約40年電視經歷，過去曾製作過許多知名節目，像是《繞著地球跑》、《台灣孩子王》、《舞力全開》等，並獲得金鐘獎肯定。外景、棚內節目都有豐富經驗的她，被問到吳宗憲所言「外景實境很辛苦，棚內益智節目不能相比，認為益智、實境類型節目應該分家」，崔長華則娓娓道來她的想法。
崔長華先解釋外景、棚內節目差異，「外景實境秀通常在真實場地拍攝，強調參與者在各種環境中的挑戰和冒險，以展現真實生活情境。棚內益智競賽節目則在固定環境中進行，著重於參與者在知識、智力的競爭，通常透過問答方式進行」。她認為兩者包括節目風格、企劃構想以及參與者面對的挑戰性質都大不同，直言「我當然覺得應該分開，而將同類型的節目放在一起公平競爭」。
不過，考量到現實層面，崔長華也說，「但我明白以頒獎典禮來說，各類型的節目太多，幕後製作人員的工作繁複，就像導播獎項，也有分棚內、外景、單機、多機、事後剪接或是LIVE播出….所以無法做到為了公平，細分每個相同型態放在一起，那可能頒獎到天明。」既然要做到真的「細分」很難，她點出最重要的關鍵，「大家要在同一個獎項中競爭的公平性，將取決於評審標準，一個了解各類節目製作的專業評審才是關鍵」。
崔長華說，「如果這兩類節目能夠在結合的過程中呈現出相當水準的娛樂價值和製作水平，那麼同時參與一個獎項競爭是否公平，可能需要高明專業的評審，才能夠適切地評估兩者的不同，而評選出讓人心服口服的最後贏家」。
不過，因為有規定「擔任金鐘評審的資格是不能有作品參賽」，崔長華嘆：「而事實是多數線上的參賽者，都比金鐘聘用的評審有實戰經驗與專業能力。」所以她覺得型態就算益智節目、實境節目分家，「評審才是公平的最大關鍵」。
詹仁雄之前發千字文開炮金鐘評審李景白，不滿《原子少年》敗給《最強綜藝秀》，也讓人好奇「砸大錢做高品質節目，難道不是評審列入考量的項目」？崔長華坦言「花大錢做高品質的節目通常能提供視覺和製作上的享受，但這並不一定保證節目的成功」。
因為，小成本創意十足的節目，可能在獨特性和新意方面有優勢，吸引觀眾的好奇心，崔長華說：「所以我覺得製作費高不見得一定比低成本的節目好，完全取決於節目內容和是否吸引觀眾產生共鳴。」
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