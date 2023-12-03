12星座一周運勢／射手、天秤工作開掛　金牛、雙魚小心感情不順

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本周運勢重點，日常，工作。
這周若有不順利的問題，可能是對方有過不去的點，要試著釐清對方的訴求。工作上稍微卡卡的，小心談沒了；感情上有小矛盾，試著放軟撒嬌一下。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周可能會有小抱怨，覺得不太公平的感覺，但對方可能已經hold不住了。工作上對方給不出什麼，可能正在虧損中，或你的合作對象有麻煩；感情上小心不順或意外。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有進退兩難的感覺，有點卡住。工作上對方有諸多考量；感情上感情暫無進展，對方有不喜歡你的點，另一部分的對象走不進你心裡。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情部分精彩，可以深刻感受一下。工作上成果不錯；感情上對方有其他選擇，但你是重點。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周會覺得意外比較多，事事不順心的感覺，比方説對方可能中途喊卡，或到手的肥羊飛了之類的事情。工作上對方可能有他的考量；感情上對方還在熟悉你。
🟡處女座
本周運勢重點，工作。
這周目前的狀況有點糟糕，但另一條路還不錯。工作上目前不錯的機會，可以長久經營；感情上有不錯的桃花。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作，日常。
這周工作方面容易有貴人或順風。工作上有貴人出現，你的問題會被解決；感情上對方有其他的選擇，還有有一部分的對象不是真心的。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周容易坐冷板凳，還有被拒絕的可能，小心太焦慮。工作上不太如你的意，總之會不太順利；感情上容易被冷落。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作。
這周工作感情方面的運勢開紅盤，尤其是工作方面成績不錯。工作上有機會爆賺一波；感情上有桃花出現。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有點覺得目前的環境不適合你，開始想換了。工作上目前的狀況還可行，只是跟你想要的不一樣；感情上有點跟對方的理解、速度不同，有部分的對象只點到為止。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心自己的狀況不穩定，還有意外。工作上小心不穩定；感情上有桃花，但不太穩定。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周對方有太多眉角，小心會惹毛你。工作上會有小延宕、拖延的問題；感情上對方可能沒後續或有糾結的點。
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