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12星座一周運勢／射手、天秤工作開掛　金牛、雙魚小心感情不順

▲12星座本周運勢出爐，射手座工作運開紅盤，天秤座有貴人出現；金牛座、雙魚座小心感情不順。（示意圖／取自pixabay）
▲12星座本周運勢出爐，射手座工作運開紅盤，天秤座有貴人出現；金牛座、雙魚座小心感情不順。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（12月3日至12月9日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，日常，工作。
這周若有不順利的問題，可能是對方有過不去的點，要試著釐清對方的訴求。工作上稍微卡卡的，小心談沒了；感情上有小矛盾，試著放軟撒嬌一下。

🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周可能會有小抱怨，覺得不太公平的感覺，但對方可能已經hold不住了。工作上對方給不出什麼，可能正在虧損中，或你的合作對象有麻煩；感情上小心不順或意外。

🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有進退兩難的感覺，有點卡住。工作上對方有諸多考量；感情上感情暫無進展，對方有不喜歡你的點，另一部分的對象走不進你心裡。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情部分精彩，可以深刻感受一下。工作上成果不錯；感情上對方有其他選擇，但你是重點。

🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周會覺得意外比較多，事事不順心的感覺，比方説對方可能中途喊卡，或到手的肥羊飛了之類的事情。工作上對方可能有他的考量；感情上對方還在熟悉你。

🟡處女座
本周運勢重點，工作。
這周目前的狀況有點糟糕，但另一條路還不錯。工作上目前不錯的機會，可以長久經營；感情上有不錯的桃花。

🟡天秤座
本周運勢重點，工作，日常。
這周工作方面容易有貴人或順風。工作上有貴人出現，你的問題會被解決；感情上對方有其他的選擇，還有有一部分的對象不是真心的。

🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周容易坐冷板凳，還有被拒絕的可能，小心太焦慮。工作上不太如你的意，總之會不太順利；感情上容易被冷落。

🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作。
這周工作感情方面的運勢開紅盤，尤其是工作方面成績不錯。工作上有機會爆賺一波；感情上有桃花出現。

🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有點覺得目前的環境不適合你，開始想換了。工作上目前的狀況還可行，只是跟你想要的不一樣；感情上有點跟對方的理解、速度不同，有部分的對象只點到為止。

🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心自己的狀況不穩定，還有意外。工作上小心不穩定；感情上有桃花，但不太穩定。

🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周對方有太多眉角，小心會惹毛你。工作上會有小延宕、拖延的問題；感情上對方可能沒後續或有糾結的點。
 

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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