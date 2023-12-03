百年大雪襲德國！慕尼黑遭「冰封」交通網路癱瘓　足球比賽也取消

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受到百年一見的大雪影響，慕尼黑機場直至3日上午6時之前都不會排定飛機起降。慕尼黑機場官方聲明宣布，機場處於封閉狀態，受到大雪影響，約有760班起降航班被取消。除了慕尼黑機場之外，倫敦機場、維也納機場以及蘇黎世機場也有大量航班因為大雪發生延誤。
另一名滯留在慕尼黑機場的乘客肖科薩（Magda Shokosa）表示，「什麼都關了，沒辦法上網，你必須要有耐心，你無能為力。」
除了飛機航班以外，慕尼黑絕大部分公共運輸服務都已暫停。德國鐵路公司（Deutsche Bahn）在網站上表示，慕尼黑中央火車站已經關閉，所有長途服務也完全暫停。該公司表示，預計列車整天都會停駛，鐵路交通到4日前都會持續受到「嚴重影響」，預計難以維持正常營運。
當地媒體報導指出，結冰路面上發生了多起事故和交通阻塞。慕尼黑警方發言人表示，他們已通知居民若無絕對必要否則不要開車外出，巴伐利亞邦南部地區的民眾則被告知不要離開住處。
受此影響，耶誕市集關閉，滑雪纜車無法運行，原定在2日舉行的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）與柏林聯盟（Union Berlin）的德國甲級足球聯賽（Bundesliga）比賽也因為大雪不得不延期。