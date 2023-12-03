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百年大雪襲德國！慕尼黑遭「冰封」交通網路癱瘓　足球比賽也取消

▲德國巴伐利亞邦降下世紀暴雪，慕尼黑積雪厚度創下觀測史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國巴伐利亞邦降下世紀暴雪，慕尼黑積雪厚度創下觀測史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

德國巴伐利亞邦（Bavaria）降下百年難得一見的大雪，首府慕尼黑（Munich）遭到冰封，不僅巴士、電車及部分火車班次暫停營運，慕尼黑機場已經取消760架航班。

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綜合《CNN》、《路透社》等媒體報導，冬季暴風雪覆蓋了德國南部、奧地利、瑞士以及捷克的部分地區，其中慕尼黑的降雪量達44公分，是自1933年有紀錄以來12月降雪量最多的1次。

受到百年一見的大雪影響，慕尼黑機場直至3日上午6時之前都不會排定飛機起降。慕尼黑機場官方聲明宣布，機場處於封閉狀態，受到大雪影響，約有760班起降航班被取消。除了慕尼黑機場之外，倫敦機場、維也納機場以及蘇黎世機場也有大量航班因為大雪發生延誤。

另一名滯留在慕尼黑機場的乘客肖科薩（Magda Shokosa）表示，「什麼都關了，沒辦法上網，你必須要有耐心，你無能為力。」

▲德國南部巴伐利亞降下暴雪，慕尼黑交通網徹底癱瘓。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國南部巴伐利亞降下暴雪，慕尼黑交通網徹底癱瘓。（圖／美聯社／達志影像）
除了飛機航班以外，慕尼黑絕大部分公共運輸服務都已暫停。德國鐵路公司（Deutsche Bahn）在網站上表示，慕尼黑中央火車站已經關閉，所有長途服務也完全暫停。該公司表示，預計列車整天都會停駛，鐵路交通到4日前都會持續受到「嚴重影響」，預計難以維持正常營運。

▲受到大雪影響，慕尼黑火車總站遭冰封。圖為遭到白雪覆蓋的列車。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到大雪影響，慕尼黑火車總站遭冰封。圖為遭到白雪覆蓋的列車。（圖／美聯社／達志影像）
當地媒體報導指出，結冰路面上發生了多起事故和交通阻塞。慕尼黑警方發言人表示，他們已通知居民若無絕對必要否則不要開車外出，巴伐利亞邦南部地區的民眾則被告知不要離開住處。

受此影響，耶誕市集關閉，滑雪纜車無法運行，原定在2日舉行的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）與柏林聯盟（Union Berlin）的德國甲級足球聯賽（Bundesliga）比賽也因為大雪不得不延期。

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