3天兵「拿殺蟲劑噴打火機」！害中壢家樂福大火 World Gym也停業
位在桃園中壢區的家樂福中原店，為24小時營業制，今（3）日凌晨3時59分發生大火，店內員工、顧客緊急逃離，所幸無人傷亡。警方初步調查發現，竟是3名天兵顧客用殺蟲劑噴向點火的打火機，導致火勢一發不可收拾。不只家樂福被迫停業兩天，10多間場外商家包括World Gym、薩莉亞都暫停營業，損失難以估計。
記者黃韻文／綜合報導
家樂福中原店今（3）日凌晨近4時，在營業中突發生火警，警消獲報後，隨即出動26車、56人前往搶救，所幸火勢很快撲滅，無人員傷亡。根據警方調查指出，20歲郭男、20歲黃男、24歲周男在清潔用品區玩鬧，郭男在兩名友人慫恿下，竟拿賣場內的殺蟲劑，噴向點燃中的打火機，立刻引發賣場火勢。警方已逮捕3男，全案依公共危險罪送辦。
家樂福回應《NOWnews》詢問表示，目前該分店（中原店）現場已控制，所幸無人員傷亡，近期將暫停營業。如果顧客有購物需求，可至鄰近家樂福中壢店、內壢店購物。
不只家樂福中原店宣布停業兩天，賣場外10多間商家也連帶受影響，位在2樓的World Gym中壢中原店、薩莉亞中原家樂福店也宣布今（3）日皆停業一日，整體營業損失難以估計。