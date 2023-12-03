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「黑暗四騎士」論壇仇恨輸出？李眉蓁：李柏毅真的黑化了

▲高雄左楠選區民進黨立委參選人李柏毅昨日邀請到前立委陳柏惟、卓冠廷議員、政治評論家李正皓，舉辦猶如政論節目的「國四論壇」，從國防角度打前市長韓國瑜和對手國民黨的李眉蓁，李眉蓁（如圖）今（3）日則痛批李柏毅「真的黑化了」。（圖／李眉蓁提供）
▲高雄左楠選區民進黨立委參選人李柏毅昨日邀請到前立委陳柏惟、卓冠廷議員、政治評論家李正皓，舉辦猶如政論節目的「國四論壇」，從國防角度打前市長韓國瑜和對手國民黨的李眉蓁，李眉蓁（如圖）今（3）日則痛批李柏毅「真的黑化了」。（圖／李眉蓁提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄左楠選區民進黨立委參選人李柏毅昨日邀請到前立委陳柏惟、議員卓冠廷、政治評論家李正皓，在蓮池潭畔聊時事、論局勢的「國四論壇」，猶如政論節目一般，從國防角度打前市長韓國瑜和對手國民黨的李眉蓁，李眉蓁今（3）日則稱該論壇為暗黑論壇，繼民進黨大咖不斷下來、郭璽從旁攻擊後，現在又派黑暗四騎士圍殺，李柏毅「真的黑化了」。

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李柏毅邀請陳柏惟、卓冠廷、李正皓舉辦論壇，大酸韓國瑜和李眉蓁反對魚叉飛彈系統設在左營，陳柏惟批當年國民黨遷台時設置陸海空三軍官校，壓根沒問過高雄人的意見，而現今國防系統的設置是正為了保護台灣，李正皓也直言若是讓這些牛鬼蛇神進入立法院，肯定會杯葛每一項守護台灣的政策，保證比馬文君還要可怕。

▲高雄左楠選區民進黨立委參選人李柏毅昨日邀請到前立委陳柏惟、卓冠廷議員、政治評論家李正皓，舉辦猶如政論節目的「國四論壇」，國民黨立委參選人李眉蓁則痛批是圍殺她的「黑暗四騎士」。（圖／李眉蓁提供）
▲高雄左楠選區民進黨立委參選人李柏毅昨日邀請到前立委陳柏惟、卓冠廷議員、政治評論家李正皓，舉辦猶如政論節目的「國四論壇」，國民黨立委參選人李眉蓁則痛批是圍殺她的「黑暗四騎士」。（圖／李眉蓁提供）
李眉蓁說，這些人在左楠散播仇恨韓國瑜、誣衊李眉蓁、製造兩岸對立的言論，這四人根本是暗黑四騎士，以言論做為獵取人頭的劍，以仇恨作為搏取聲量的工具，沒想到李柏毅現在竟然把這一套搬到純樸的左楠，實在令人意外。

李眉蓁指出，這是一場光明與黑暗之戰，「左楠應該向著光的方向前進」，希望左楠往光的方向前進的，請投李眉蓁。認同黑暗四騎士仇恨言論、讓左楠走向黑暗的，可以投他們。要和平、要臺積電不要飛彈的，請投李眉蓁。要戰爭，要繼續武裝左楠、嚇跑企業投資的，可以投他們。

李眉蓁表示，左楠確實曾經因為國防要地、石化重鎮的定位，造成發展落後於南高雄。後來國民黨將功補過，1999年興建高鐵時把終點設在左營，馬英九總統更在2015年依既定承諾關閉中油五輕廠。這兩帖大補丸成為左楠發展的兩大契機，高鐵讓左營大翻身大發展，中油清空土地更迎來臺積電的投資。未來她進入立法院，會繼續走國民黨繁榮左楠路線，讓左楠從軍武、石化重鎮全面轉型。

李眉蓁並嗆黑暗四騎士行走江湖多年，腦袋裡面都是黑暗思想，講起事情永遠也只有衝突對抗抹黑污衊。陳柏惟也被罷免過，韓國瑜已經浴火重生，他卻完全沒有反省前進，一樣還是罷免前的老樣子。李柏毅本來還不錯，現在被新潮流帶著一步步的黑化，如果讓他接下新潮流的棒子，後果不堪想像。

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