亞錦賽／開幕戰入場動向流暢！球迷喊沒開放4萬人進場加油很可惜

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《NOWnews今日新聞》今（3日）也實際走訪現場，就有諸多球迷認為大巨蛋雖是首次舉辦比賽，但在進場動向十分快速，並沒有擁擠的情況發生，其中球迷徐氏夫婦就表示，「認為大巨蛋首戰又是中華隊的比賽，沒有開放4萬人一同進場加油十分可惜。」
對於台灣終於擁有屬於自己的巨蛋，球迷Albert也直言，「這只是我人生中第二次進到球場看球，我相信大巨蛋的建成，一定能吸引更多球迷關注棒球，像我就是因為大巨蛋才進到球場關注棒球，這對台灣棒球是正向的加分。」
此外前富邦悍將應援團長Anu也進場為中華隊加油，並受訪表示，「在剛來到大巨蛋時，認為視野感比較小，但在實際走訪球場一圈後，認為環境很舒服，而且在走道（指動向）是十分舒服的，球場也十分明亮且館內溫度十分適合看球、很舒服。也因為有大巨蛋新的場館，讓大家更想進場看球，透過新場館的建設，讓一些來體驗大巨蛋的球迷，因此愛上應援是一件很好的事情，我相信在巨蛋大家一起用人聲應援一定會不一樣，很期待這邊滿場應援的感受。」
台北大巨蛋由中華隊出戰韓國，開幕戰中韓戰票價600元，外野400元，預賽其他場次是200元，24日開放中信卡友優先購票3000張搶購一空，結果25日再度搶購一空，一萬張全部賣光，又被球迷怒罵。最後加開4000張，其中1000張原本要現場購票，深怕引發暴動，所以改成網路售票。
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