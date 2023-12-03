元太科技攜手台中童綜合醫院　健檢導入彩色無電池電子紙智慧卡

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「電子紙不自發光，不影響病人休息，可動態更新顯示資訊，且超省電，很適合應用於需要精準資訊的智慧醫療場域」元太科技董事長李政昊表示「很高興能將最新的全彩無電池電子紙解決方案導入台中童綜合醫院的電子紙健檢卡應用，為童綜合醫院帶來更高效能的無紙化作業效率。」
台中童綜合醫院總院長童敏哲指出，智慧醫療一直是醫療產業發展的趨勢，童綜合醫院長期以來致力推動各種智慧醫療應用的導入，以提供民眾更舒適與精準的醫療服務。這次很高興能與元太科技合作，率先導入使用了彩色無電池的電子紙健檢智慧卡，不僅能大幅減守受檢者的等待時間、提升醫護人員整體工作效率，並且也為童醫院實踐ESG企業永續再往前邁進一大步。
本次導入的彩色電子紙智慧卡採用無電源解決方案，卡片沒有內建電池，與智慧醫院系統連線，透過無線通訊技術傳輸微量的電力，即可將最新檢查進度刷新於電子紙顯示畫面上，每完成一項檢查項目，彩色電子紙智慧卡即時刷新檢查進度，取代了使用紙筆勾選註記的程序，改善了手寫紀錄筆誤的問題。電子紙具備類紙顯示質感，其顯示效果如同紙張般清晰好閱讀，加上簡易優化的介面設計，彩色電子紙健檢智慧卡，幫助受檢者快速且直覺地辨別下一個檢查項目，有效精簡醫護引導人力，提升檢驗流程效率。
在坊間不少健檢中心提供受檢者們平板電腦於健檢等候時間使用，假設以10項健檢項目等候時間估算，於等候時間使用平板電腦的耗電量，為使用電子紙健檢智慧卡通知提示的4000倍。
元太科技致力打造低碳且不傷眼的電子紙，根據哈佛公衞學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。元太科技說明，比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，若全球有3000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約6萬倍的CO2排放量。